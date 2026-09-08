Több lakásra kiterjedő tűz pusztított Budapesten

Zugló;tűz;

2026-09-08 18:11:00 CEST

Az épület teljesen lakhatatlanná vált.

Eloltották a lángokat Budapest XIV. kerületében, a Stefánia úton, az Egressy út közelében, ahol tűz ütött ki egy társasházban - közölte kedden délután a Katasztrófavédelem.

Mint írták, a tetőszerkezet égett mintegy hatszáz négyzetméteren. A tűz átterjedt két lakásra, valamint három erkélyre, és több épületet is veszélyeztetett a tűz, amelyet a fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, nyolc vízsugárral - köztük két létrasugárral - fékeztek meg. A munkálatok idejére lezárták a Stefánia út érintett szakaszát. Mivel a víz- és az áramhálózat is megrongálódott, az épület lakhatatlanná vált.