A Fásy-családhoz köthető dokumentumfilm miatt vettek őrizetbe két embert az NKA-ügyben

Fásy Zsüliett;költségvetési csalás;Nemzeti Kulturális Alap;Fásy Ádám;

2026-09-08 15:49:00 CEST

Letartóztatásukról szerda délelőtt dönt a bíróság.

Őrizetbe vette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) annak a cégnek a tulajdonosát és ügyvezetőjét, aki a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásából készülő dokumentumfilm munkáira több mint 56 millió forintért bízott meg a Fásy családhoz köthető vállalkozásokat - írja a Telex.

A férfi mellett hétfőn egy nő is őrizetbe került, kettejük letartóztatásáról szerda délelőtt határoz a bíróság.

A négyrészes Kéz, szív, lélek – magyar kortárs művészek nyomában című sorozatot a Munkácsy Art Kft. készítette. Az első két epizódra 82,55 millió forintot kapott az NKA 790-es egyedi támogatási keretéből, a harmadik és negyedik részre pedig Hankó Balázs akkori kulturális miniszter 447-es miniszteri keretéből további 89,9 millió forint jutott.

A Munkácsy Art az első két rész elkészítésébe két, Fásy Ádám családjához kapcsolódó céget vont be. A Fásy Zsüliett kizárólagos tulajdonában lévő Jules Media Kft. 12,25 millió forint plusz áfáért vállalt tartalomgyártási feladatokat, míg a Fásy Zsüliett és Fásyné Gurzó Mária tulajdonában álló MVSZ 2015 Kft. 31,8 millió forint plusz áfa értékű megbízást kapott. A két szerződés együttes összege 44,05 millió forint plusz áfa, vagyis nagyjából 56 millió forint volt.

A NAV közlése alapján a gyanú szerint egy vállalkozás több mint 80 millió forintos támogatást igényelt a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél egy dokumentumfilmre. A pénzzel idén áprilisban elszámoltak, miközben a film akkorra még nem készült el. A hatóság szerint az elszámolást fiktív számlák beszerzésével leplezték, a számlákat pedig egy másik cég ügyvezetője, a hétfőn őrizetbe vett nő állította ki. A Telex információi szerint a NAV a múlt héten az NKA és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő több munkatársát is tanúként hallgatta meg, és a dokumentumfilmről kérdezte őket.

A sorozat rendezője, Jankai Béla korábban azt mondta, eredetileg mind a négy rész elkészülte után tartották volna meg a premiert. Az első két epizód végül augusztus elején felkerült a YouTube-ra, a másik két részről azonban azóta sincs hír. Az NKA-ügyben eddig összesen hét embert tartóztattak le: öten bűnügyi felügyeletben vannak, ketten továbbra is letartóztatásban.