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Donald Trump gratulált a szélsőjobboldali német AfD választási sikeréhez

A párt nevét elfelejtette leírni, de a siker okát a német bevándorlási törvényben látja.

Gratulált Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint kedden az Alternatíva Németországnak (AfD) párt Szász-Anhalt tartományban aratott választási győzelméhez. „Nahát! Fantasztikus estéje volt Németországban a populista pártnak” – írta Truth Socialön, konkrétan nem nevezve meg az AfD-t.

Az amerikai elnök már a vasárnapi választás estéjén is megosztott egy ábrát, amelyen az AfD várható választási sikere volt látható Szász-Anhalt tartományban, de akkor még nem kommentálta a fejleményeket. „A párt támogatóinak elege lett Németország totálisan csapnivaló bevándorlási törvényeiből. Erősödnek, és nem fognak tovább tűrni” – fogalmazott most.

Donald Trump 2025. januári hivatalba lépése óta szorosabbá váltak a Washington és az AfD közötti kapcsolatok. Alice Weidel, a párt társelnöke példaképnek nevezte Donald Trumpot, akinek beiktatásán a szélsőjobboldali párt több képviselője is jelen volt.

Az európaiak erősebb, egységesebb és függetlenebb Európát szeretnének, de kételkednek abban, hogy ez valóra válhat. Ez a fő megállapítása a Külkapcsolatok Európai Tanácsa (ECFR) és az Európai Kulturális Alapítvány (ECF) ma közzétett új jelentésének.