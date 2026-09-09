Donald Trump gratulált a szélsőjobboldali német AfD választási sikeréhez

Gratulált Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint kedden az Alternatíva Németországnak (AfD) párt Szász-Anhalt tartományban aratott választási győzelméhez. „Nahát! Fantasztikus estéje volt Németországban a populista pártnak” – írta Truth Socialön, konkrétan nem nevezve meg az AfD-t.
Az amerikai elnök már a vasárnapi választás estéjén is megosztott egy ábrát, amelyen az AfD várható választási sikere volt látható Szász-Anhalt tartományban, de akkor még nem kommentálta a fejleményeket. „A párt támogatóinak elege lett Németország totálisan csapnivaló bevándorlási törvényeiből. Erősödnek, és nem fognak tovább tűrni” – fogalmazott most.
Donald Trump 2025. januári hivatalba lépése óta szorosabbá váltak a Washington és az AfD közötti kapcsolatok. Alice Weidel, a párt társelnöke példaképnek nevezte Donald Trumpot, akinek beiktatásán a szélsőjobboldali párt több képviselője is jelen volt.Az AfD elsöprő győzelme ellenére sem tud egyedül kormányt alakítani Szász-Anhaltban