Az AfD elsöprő győzelme ellenére sem tud egyedül kormányt alakítani Szász-Anhaltban

Németország;választás;AfD;Szász-Anhalt tartomány;

2026-09-07 07:49:00 CEST

Ulrich Siegmund pártja 43,8 százalékot és 39 mandátumot szerzett a vasárnapi tartományi választáson, miközben az abszolút többséghez 42 hely szükséges. A CDU, az SPD, a Zöldek és a Balpárt kizárta az együttműködést, így az ötfős BSW-frakció döntő szerepbe kerülhet a magdeburgi hatalmi alkuban.

Az Alternatíva Németországért (AfD) fölényesen megnyerte a szász-anhalti tartományi választást, de elmaradt attól az eredménytől, amely lehetővé tenné számára az önálló kormányalakítást. A hétfő hajnalra elkészült előzetes végeredmény szerint az AfD 43,8 százalékot szerzett, több mint kétszer annyit, mint öt évvel korábban, és minden eddigi német tartományi választásánál jobb eredményt ért el. A CDU 17,2 százalékkal története legrosszabb szász-anhalti szereplését produkálta.

A 83 tagú magdeburgi parlamentben az AfD 39 mandátumhoz jutott, így három képviselő hiányzik az abszolút többséghez. A CDU 15 helyet szerzett, az SPD, a Zöldek és a Balpárt egyaránt nyolcat, az újonnan induló Sahra Wagenknecht Szövetség, a BSW pedig ötöt. Az FDP 2,6 százalékkal kiesett. A részvétel 77,8 százalékos volt, ami kiemelkedően magas a tartományban.

Az eredmény egyszerre jelent történelmi áttörést az AfD számára és komoly kormányalakítási problémát. Ulrich Siegmund listavezető a kampányban többször azt mondta, pártja egyedül akar kormányozni, koalíciós kompromisszumok nélkül. Ehhez a mandátumok több mint felére lett volna szüksége. A választók nagy része ugyan az AfD-t támogatta, a párt mégsem rendelkezik a miniszterelnök megválasztásához szükséges saját többséggel.

A BSW öt mandátuma lett a mérleg nyelve

A többi parlamenti párt közül a CDU, az SPD, a Zöldek és a Balpárt már a választás előtt kizárta az együttműködést az AfD-vel. Ezzel a BSW került különleges helyzetbe. A párt tartományi vezetői jelezték, hogy hajlandók tárgyalni minden parlamenti erővel, köztük az AfD-vel is. Öt képviselőjük matematikailag elegendő lenne ahhoz, hogy Siegmund mögött létrejöjjön a szükséges többség.

Az első nyilatkozatok alapján a BSW sem egységes abban, meddig menne el. Thomas Schulze tartományi listavezető azt mondta, pártja minden parlamenti erővel, így az AfD-vel is tárgyal, és több kérdésben vannak közös pontok, köztük az Oroszországgal szembeni szankciók és az energiaárak ügyében. Claudia Wittig, a BSW társ-listavezetője ugyanakkor közölte, hogy személy szerint sem Siegmundot, sem a hivatalban lévő CDU-s miniszterelnököt, Sven Schulzét nem szívesen választaná meg, inkább pártok fölött álló jelöltet szeretne.

Ha az AfD mégis hatalomra kerülne, a Német Szövetségi Köztársaság történetében először vezetne tartományi kormányt olyan párt, amelyet a hivatalos biztonsági szervek szélsőjobboldalinak minősítettek. Ez országos és európai szinten is jelentős politikai fordulat lenne. A tartományok a felsőházon, a Bundesraton keresztül részt vesznek a szövetségi törvényhozásban, és jelentős hatáskörük van az oktatásban, a rendőrség működésében, a közigazgatásban és a médiapolitikában.

A CDU történelmi veresége Berlinben is visszhangzik

A CDU számára az eredmény súlyos figyelmeztetés. A kereszténydemokraták több mint két évtizeden át vezették Szász-Anhaltot, és a 2021-es választáson még 37 százalék fölötti eredményt értek el. Most ennek kevesebb mint felét szerezték. A vereség Friedrich Merz kancellár helyzetét is gyengítheti, mert az AfD keleti előretörését a szövetségi kormány eddig nem tudta megállítani.

Az AfD támogatottságának növekedése mögött több tényező áll. A tartomány gazdasági teljesítménye és bérei továbbra is alacsonyabbak a nyugati régiókénál, a lakosság az újraegyesítés óta jelentősen csökkent, sok fiatal és képzett munkavállaló költözött el. Az energiaárak, az ipari átalakulás és az infláció erősítette a bizonytalanságot. Az AfD ezeket a problémákat a berlini politikai elit bírálatával, a migráció korlátozásának ígéretével és az Oroszországgal szembeni politika elutasításával kapcsolta össze.

A CDU előtt most két nehéz út áll.

Megpróbálhat olyan többpárti koalíciót létrehozni, amely az AfD nélkül rendelkezik többséggel, ehhez azonban politikailag távoli pártok együttműködésére lenne szükség. A másik lehetőség egy kisebbségi konstrukció, amely bizonyos szavazásoknál külső támogatásra támaszkodik. Mindkét megoldás törékeny lehet, és az AfD könnyen azt állíthatná, hogy a vesztes pártok összefogással tartják távol a hatalomtól a választás győztesét.

Az eredmény az országos pártrendszerre is hatással lesz. Az AfD országosan is magas támogatottságot mér, és a szász-anhalti siker bizonyíthatja hívei számára, hogy a párt tartósan képes negyven százalék fölötti eredményre egy német tartományban. A CDU-ban újra fellángolhat a vita arról, meddig tartható fenn a teljes politikai elszigetelés, miközben a párt hivatalos vezetése egyelőre határozottan ragaszkodik a tűzfalhoz.

Az eredmény tehát világos győztest hozott, kormányt azonban még nem. Az AfD elérte történetének legjobb tartományi eredményét, ám egyedül nem tud kormányozni. A következő napok központi szereplője így könnyen a mindössze öt mandátummal rendelkező BSW lehet: döntése meghatározhatja, hogy a választási földcsuszamlásból valódi hatalomváltás lesz-e Magdeburgban.

A következő alkotmányos határidő október 6. A tartományi alkotmány szerint az új Landtagnak legkésőbb a választást követő harmincadik napon össze kell ülnie. Ha addig sincs kormányképes többség, a hivatalban lévő kabinet ügyvezetőként folytatja munkáját.