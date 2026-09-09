újságírók;Nemzeti Sport;

2026-09-09 16:51:00 CEST

Deák Zsigmond általános főszerkesztő-helyettes távozik a Nemzeti Sporttól – értesült több forrásból a Népszava.

Főszerkesztő-helyettest vált a Nemzeti Sport – értesült a Népszava. Több forrásunk szerint Deák Zsigmondnak már jelezték, hogy a továbbiakban nem számítanak a munkájára.

Deákot telefonon sikerült elérnünk, információnkat nem cáfolta, de nem kívánt nyilatkozni.

Forrásainktól úgy tudjuk, csütörtökön délután tartanak állománygyűlést a Nemzeti Sportban, akkor tájékoztatják részletesen a munkatársakat.

Deák Zsigmond – aki korábban a Népszava munkatársa is volt – hosszú éveken át volt a közmédia vezetése által közelmúltban ugyancsak leváltott Szöllősi György helyettese a Nemzeti Sportnál. Távozása illeszkedik abba a „sormintába”, hogy Ballai Attila is leköszönt a Nemzeti Sportrádió éléről. Hárman hosszú időn át dolgoztak együtt a Nemzeti Sport, valamint a Mediaworks környezetében.

Deák korábbi publicisztikájában kedves barátjaként jellemezte Ballait, akivel 2004-ben együtt távozott lapunktól. A tapasztalt újságíró nemcsak a Nemzeti Sportnál dolgozott együtt Szöllősi Györggyel, hanem a Magyar Sportújságírók Szövetségében (MSÚSZ) is, ahol a leköszönő elnökség tagja.

Az MSÚSZ vezetősége szeptember 27-i hatállyal távozik, és ugyanerre a napra rendkívüli tisztújító közgyűlést hívtak össze, amelyen megválasztják a következő öt év elnökét és elnökségét.