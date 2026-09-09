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Leváltották a Nemzeti Sportrádió éléről Ballai Attilát

Ballai Attilával július közepén közölték, hogy távoznia kell a Nemzeti Sportrádió éléről. Közös megegyezéssel köszönt le pozíciójából, felmondási ideje augusztus 19-én telt le.

Menesztették a Nemzeti Sportrádió éléről Ballai Attilát - írja a Magyar Nemzet. A lap korábbi főszerkesztője azt mondta, még július közepén közölték vele ezt, felmondási ideje pedig augusztus 19-én járt le.

Ballai Attila  - aki 1988 óta dolgozik sportújságíróként - 2022-ben, a rádió indulásakor csatlakozott a rádióhoz, 2024-től pedig főszerkesztőként dolgozott.

A döntés tehát nem sokkal azután születhetett meg, hogy a közmédia vezetése még július elején azonnali hatállyal mentesítette a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét.

A lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására – szintén azonnali hatállyal – Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást.

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