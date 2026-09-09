Késelés történt a 4-es-6-os villamoson

rendőrség;késelés;Országos Mentőszolgálat;4-es 6-os villamos;

2026-09-09 17:12:00 CEST

A rendőrök perceken belül elfogták az elkövetőt.

Szerda délelőtt 9 óra 50 perc körül késelés történt a 4-6-os villamoson: két férfi dulakodott, miközben a szerelvény a Blaha Lujza tér és a Wesselényi utca között haladt – értesült a HVG.

A lap úgy tudja, hogy a dulakodás közben az egyik férfi elővett egy kis pengehosszúságú kést, amivel megsebesítette a másik férfi combját, majd miután a villamos ajtajai kinyíltak, elhagyta a helyszínt. A járművezető és több utas a sebesült segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig megpróbálták ellátni.

Az Országos Mentőszolgálat a lap megkeresésére azt írta, hogy egy 33 éves férfit súlyos combsérüléssel vittek kórházba. A rendőrség tájékoztatása szerint 9 óra 50 perc körül a 4-es villamoson, a Wesselényi utca/Erzsébet körút megállónál egy 18 éves fiatal a belső combján több alkalommal megszúrt egy 33 éves férfit, majd leszállt a villamosról. A sérült férfit a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták a rendőrök a VIII. kerületben, majd előállították az erzsébetvárosi rendőrkapitányságra. Elszámoltatása folyamatban van.

A BKK Info arról tájékoztatott, hogy a történtek után a hatósági intézkedés erejéig, nagyjából egy órán keresztül pótlóbusz közlekedett a villamos helyett a Blaha Lujza tér és az Oktogon között. A közlekedés 10 óra 50 perc körül helyreállt, azóta ismét a teljes vonalon járnak a villamosok.