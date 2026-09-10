Kigyulladt egy komphajó a Fülöp-szigeteken, több ember meghalt, sokan eltűntek

tűz;Fülöp-szigetek;komp;

2026-09-10 06:16:00 CEST

A parti őrség tájékoztatása szerint a hajó jegyzékén 117 utas és 17 fős legénység szerepelt.

Öt ember meghalt, 87-en pedig eltűntek, miután kigyulladt egy utasokat szállító komp a Fülöp-szigeteki Palawan tartomány partjainál – közölte csütörtökön a helyi parti őrség.

Az MV June Aster komphajó szerdán este indult Manilából a turisták körében népszerű Coron felé, amikor mintegy 1,2 tengeri mérföldre (2,2 kilométerre) Coron partjaitól eddig ismeretlen okból tűz ütött ki rajta. A parti őrség tájékoztatása szerint a hajó jegyzékén 117 utas és 17 fős legénység szerepelt.

A mentési művelet során 42, illetve egy másik közlés szerint 43 embert sikerült kimenteni.

Öt holttestet megtaláltak, így a rendelkezésre álló adatok alapján 87 ember sorsa továbbra is ismeretlen. A parti őrség hangsúlyozta, hogy az adatok változhatnak, mivel a kutatás és mentés még folyamatban van.

A mentésben a parti őrség mellett a tűzoltóság és a térségben tartózkodó más hajók is részt vettek. A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének okát, valamint azt is, hogy betartották-e a hajó biztonságos üzemeltetésére vonatkozó előírásokat, illetve nem volt-e túlterhelve, és minden utas rendelkezett-e mentőmellénnyel.

A parti őrség által közzétett felvételeken a hajó jelentős részét elborító lángok láthatók.

A Busuanga szigetén található Coron a környező mészkősziklákkal, strandokkal és búvárhelyekkel együtt a Fülöp-szigetek egyik ismert turisztikai célpontja.