Az Európai Bizottság nem erősítette meg, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb miatt

Európai Bizottság;Ausztria;Paks;fenékküszöb;

2026-09-09 20:51:00 CEST

Azonban az uniós szóvivő közölte, hogy „a probléma átfogó jellege miatt” egyeztetnek az uniós szolgálataikkal.

Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy a brüsszeli testület hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenékküszöb építése miatt – közölte az uniós bizottság illetékes szóvivője az MTI megkeresésére.

Az uniós szóvivő válaszában úgy fogalmazott,

„egyelőre nem tudom megerősíteni, hogy hivatalos panaszt, vagy értesítést kaptunk volna Ausztriától, azonban a probléma átfogó jellege miatt egyeztetünk az uniós szolgálatainkkal”.

Hozzátette, hogy amint lehet, várhatóan csütörtökön több információ áll majd a testület rendelkezésére.

Az osztrák minisztérium illetékes tisztségviselője az MTI megkeresésére küldött válaszában tudatta, „az osztrák innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi minisztérium nem nyújtott be hivatalos panaszt az Európai Bizottsághoz a paksi fenékküszöb építésével kapcsolatban”.

Megjegyezte, a Duna gazdasági jelentősége Európa és Ausztria számára vitathatatlan. Ennek fényében a Duna Bizottság és az Európai Bizottság közvetlen kapcsolatban áll az illetékes magyar hatóságokkal. Ezenkívül – mint közölte – az EU Duna Régió Stratégiájának (EUSDR) keretében a Duna menti államok közös, összehangolt álláspontot dolgoztak ki, és azt a meglévő európai és nemzetközi kereteken belül ismertették. Az álláspontot ezt követően az EUSDR műszaki titkárságán keresztül továbbították a magyar kormánynak – tájékoztatott.

„Ausztria szempontjából nagy jelentőséggel bír a hatékony és megbízható dunai vízi út biztosítása. Ez különösen fontos előfeltétele az osztrák ipari és gazdasági központok nemzetközi közlekedési piacokhoz való csatlakoztatásának” – fogalmazott.

Ugyanakkor – mint megjegyezte – a minisztérium megérti Magyarország érdekét a biztonságos és megbízható energiaellátás biztosításában. Ausztria elsődleges célja egy jól összehangolt megközelítés kialakítása, amely figyelembe veszi a Duna mentén található összes fél érdekeit – hangsúlyozta válaszában a neve elhallgatását kérő osztrák tisztségviselő.

Korábbi információk szerint Ausztria az Európai Unióhoz fordult a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb miatt. A beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt.