Magyar Péter: Szombaton bemutatjuk a gyermekvédelemben elkövetett bűncselekményekről szóló jelentést

Orbán-kormány;gyermekvédelem;Gyurkó Szilvia;Magyar Péter;

2026-09-10 10:40:00 CEST

A miniszterelnök részleteket egyelőre nem közölt.

Gyurkó Szilvia államtitkár asszonnyal szombaton bemutatjuk az Orbán-kormány alatt a gyermekvédelemben elkövetett megdöbbentő visszaélésekről készített jelentést - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök részleteket egyelőre nem közölt, de egy erőteljes megállapítást igen: „Éheztetés és bántalmazás a hatalom tudtával.” A kormányfő már hétfői napirend előtti parlamenti felszólalásában jelezte, hogy a jelentést hamarosan nyilvánosságra fogják hozni.

Magyar Péter még ellenzéki vezetőként 2025 decemberében mutatta be az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat meghallgató és terápiás szolgálatfejlesztési osztályának 2021-es jelentését, amely szerint a szakellátásban élő gyerekek mintegy ötödét érintette valamilyen formában bántalmazás - ez 3381 áldozatot jelent. Az 500 gyermekvédelmi gyám válaszai alapján elkészített jelentésből egyebek között kiderült, hogy a szexuális bántalmazási ügyek negyede soha nem jutott el a hatóságokig, az eljárások jelentős részét pedig bizonyítékok hiányára hivatkozva vádemelés nélkül megszüntette a rendőrség. A gyámok mindössze 10 százaléka nyilatkozott arról, hogy a rábízott gyerekeket nem bántalmazzák.

Magyar Péter akkor úgy fogalmazott a jelentésről, hogy a dokumentum „egy majd 50 oldalas konkrét vádirat a Orbán-kormány ellen. A napnál is világosabban kiderül belőle, hogy Orbán Viktornak és a hatóságoknak legalább négy éve részletes információi vannak a gyermekek ellen elkövetett rendszerszintű bántalmazásokról, mégsem tettek semmit.”