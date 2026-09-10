Három budapesti centrumkórháznak sincs kötelező eljárásrendje az öngyilkossági kísérletet túlélők további ellátására

egészségügy;KSH;öngyilkosság;öngyilkossági kísérlet;

2026-09-10 12:42:00 CEST

A 25-29 éves korcsoportban tavaly az öngyilkosság volt a vezető halálok.

Három meghatározó budapesti centrumkórháznak – a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézetnek, a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórháznak és az Észak-budai Szent János Centrumkórháznak – sincs írásban rögzített helyi eljárásrendje az öngyilkossági kísérletet túlélők kockázatfelmérésére, kötelező pszichiátriai konzíliumára, hazabocsátására vagy utánkövetésére - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos adatsorából, amit Pusztai Emese öngyilkosság megelőzésért küzdő aktivista közérdekű adatigénylésére adtak ki, és amit a 444 ismertetett.

Az adatsor szerint 2025-ben Magyarországon 121, 12–29 év közötti fiatal halt meg öngyilkosság következtében, és bár az országos öngyilkossági halálozás egy év alatt 7,3 százalékkal, 1601-ről 1484-re csökkent, a 25–29 évesek körében 56-ról 67-re, 19,6 százalékkal nőtt a halálesetek száma. Ezzel ebben a korcsoportban 2025-ben az öngyilkosság lett a vezető halálok.

A lap egy 2025-ben megjelent hazai orvostudományi tanulmányt idézve arról írt, Magyarországon jelenleg nem működik egységes, nemzetközileg validált öngyilkossági kockázatbecslő protokoll, amely az egészségügyi ellátórendszer egészét lefedné. Miként arra Pusztai Emese is felhívta a figyelmet, az öngyilkossági kísérletet túlélők jellemzően a kórházi sürgősségi betegellátó osztályokra (SBO) kerülnek be, s ott dől el, hogy kérnek-e kötelező pszichiátriai szakkonzíliumot, indokolt-e a védett osztályos felvétel, milyen feltételekkel bocsátható haza a beteg, és ki követi nyomon az állapotát a hazabocsátás utáni, statisztikailag legveszélyesebb napokban.

A kórházak válaszai szerint

nincs jogszabályi kötelezettség olyan belső szabályzat megalkotására, amely az öngyilkossági kísérletet túlélők kockázatfelméréséről, hazabocsátásáról vagy utánkövetéséről szólna.

A Szent Imre és a Szent János Kórház sürgősségi osztálya semmilyen strukturált, nemzetközileg validált szűrőkérdőívet vagy rizikóbecslő skálát nem alkalmaz, és a Péterfyben sem kötelező a rizikóbecslő skálák használata, a döntés a vizsgáló orvosé. Az sincs rögzítve, mikor kötelező pszichiáter szakorvost bevonni.

Egyik intézmény sem rendelkezik belső eljárásrenddel az akut szuicid krízisbe került kiskorúak ellátására sem.

Nincs rögzítve

a felügyelet nélküli távozás megakadályozása,

a gyermek- és ifjúságpszichiátriai konzílium kötelezővé tétele,

a törvényes képviselő értesítése és a gyermekvédelmi jelzőrendszer riasztása sem

- derül ki a kórházi válaszokból. A Szent Imre kórház válasza szerint ez gyermek- és ifjúságpszichiátriai feladat.

Pusztai Emese azt is megpróbálta megtudni, hány esetben következett be öngyilkosság a pszichiátriai fekvőbeteg-ellátásból történő elbocsátást követő 7, 14, 30, illetve 90 napon belül, de erre sem a KSH-tól, sem az Egészségügyi Minisztériumtól nem kapott választ. Így jelenleg az sem tisztázható a rendelkezésre álló hivatalos adatokból, hogy a 2025-ben öngyilkosság következtében meghalt 121 fiatal közül hányan részesültek korábban sürgősségi vagy pszichiátriai ellátásban.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.