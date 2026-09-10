Közgazdász életműdíjat kapott Farkas Zoltán

életműdíj;Magyar Közgazdasági Társaság;Farkas Zoltán;

2026-09-10 16:00:00 CEST

Első ízben kapta újságíró a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Közgazdász Életműdíját: az idei díjazott Farkas Zoltán, a HVG munkatársa, a magyar gazdasági újságírás egyik legmaghatározóbb alakja.

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) elnöksége idén több évtizedes, kimagasló színvonalú gazdasági, gazdaságpolitikai újságírói tevékenysége, valamint az egyesület érdekében végzett munkája elismeréseként az MKT legmagasabb kitüntetésében, Közgazdász Életműdíjban részesítette Farkas Zoltánt, a HVG munkatársát. Az elismerést a szervezet 64. vándorgyűlésén adták át, Egerben.

A 73 éves újságíró, közgazdász 1972–1976 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatója volt. 1976–2000 között a Magyar Rádióban dolgozott: kezdetben a gazdaságpolitikai rovat munkatársa volt, 1987–1988-ban a Krónika rovatvezetője, 1988–2000 között főmunkatársa, 1978–1994 között a 168 Óra munkatársa, majd 1985–1994 között szerkesztője – írta a hvg.hu.

1988–1989-ben a Nyilvánosság Klub ügyvivője volt, 1990–1995 között a Mozgó Világ szerkesztője, 1993–1996 között a Nap TV műsorvezetője, 1994–2000 között a 168 Óra felelős szerkesztője, 1997–1999 között a Népszava publicisztikai rovatvezetőjeként dolgozott. Majd 2000–2001-ben a Népszabadság gazdasági rovatvezetője. 2001 óta a HVG munkatársa.

A díjat rendre olyan neves és meghatározó közgazdászoknak ítélték oda, akik korábban miniszterek vagy neves iskolateremtő professzorok voltak. Az MKT legmagasabb díját korábban többek között Kornai János, Bod Péter Ákos, Chikán Attila, Balázs Péter, Pulai Miklós, Kopátsy Sándor és Erdős Tibor is megkapta.