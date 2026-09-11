Őselemek ihlették – François Fiedler kiállítása a Kieselbach Galériában

kiállítás;Kieselbach Galéria;

2026-09-11 11:11:00 CEST

A párizsi absztrakció jelentős művésze, François Fiedler, azaz Fiedler Ferenc (1921–2001) hazánkban eddig be nem mutatott korai műveit állítja ki a Kieselbach Galéria.

François Fiedler a párizsi magyar absztrakt festőknek a szűk elit táborába tartozik, melyben olyan szupersztárok vannak, mint Reigl Judit és Hantai Simon, akik az elmúlt évtizedekben a tündöklő csillagai lettek a magyar kortárs képzőművészetnek, hisz Párizsban ők inkább emigráns francia festőkként épültek be a helyi művészeti színtérbe – mondja Rieder Gábor művészettörténész a François Fiedler tiszteletére rendezett tárlaton a Kieselbach Galériában. Majd hozzáteszi, hogy az itthoni kutatások tovább növelték a magyar művészek franciaországi és nemzetközi érvényesülését. – Ennek a művészcsapatnak a menedzselésében különösen a Makláry Fine Arts Galériának megkerülhetetlen a szerepe. Ugyanez a galéria foglalkozott François Fiedlerrel is, aki különös alkotó, mert a festészete kötődik a Hantai- és a Reigl-féle, háború utáni franciás gesztusfestészethez, de ő ezen belül kialakított egy saját „nyelvezetet” és világot is – mondja Rieder.

A kassai születésű Fiedler Ferenc (1921–2001) művészete tehát külföldön ért be: noha a második világháború alatt a tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán kezdte Szőnyi István osztályában, 1948-ban kijutott a Római Magyar Akadémiára, aztán ösztöndíjjal továbbutazott Párizsba.

A kommunista hatalomátvétel után pedig úgy döntött, hogy a francia fővárosban marad, festészetében pedig nem kísérletezett a figurális szürrealizmussal, hanem absztrakt képeket kezdett készíteni. – Fiedler visszahúzódó személyiség volt, idővel kiköltözött Párizsból egy vidéki házba, melynek a kertjében festette az alkotásait. Az ötvenes években pedig nagy hatással voltak rá az akkor felfedezett lascaux-i barlangrajzok, melyeknek a történelem előtti aurája, a sziklák festett felülete nagyban meghatározta a művészetét – mondta Rieder Gábor. A mostani kiállításon is szerepelnek ilyen képek, melyek olyan hatást keltenek, mintha tényleg az őskori barlangok egy-egy falrészletét látnánk. – A képeknek gipszes alapja van, amelyen Fiedler festéket csurgatott és folyatott le, és mivel egyszerre használt olaj- és vízbázisú festékeket, amik nem keverednek egymással, ezért a találkozásukból egy mikroszkopikus, márványos rajzolat alakul ki. A kép felületét ezután visszacsiszolta, amitől annak rajzolata még intenzívebb lett – mondta a művészettörténész. A képben tehát jelen vannak az őselemek: a földből eredeztethető gipsz, a festékek mint a víz és végül a szél, mely erodálja a felületet.

A tárlat utolsó termében egy kamarakiállítás fogad minket, mely François Fiedler és Frey Krisztián (1929–1997) művészetét hasonlítja össze, melyek felületkezelésében, színvilágában és vad gesztusaiban rokoníthatók egymással. Frey Fiedlerhez hasonlóan autonóm művészetet művelt, olyan absztrakt kompozíciókat hozott létre, melyekbe beépítette az expresszív írásgesztusokat.

Frey Fiedlerhez hasonlóan autonóm művészetet művelt, olyan absztrakt kompozíciókat hozott létre, melyekbe beépítette az expresszív írásgesztusokat. Rieder szerint e szöveges karakter miatt Frey művészetét szkripturális absztrakciónak nevezhetjük. A jelen tárlaton láthatjuk az alkotó 1963-as Brief an Uschi (Levél Orsinak) című ciklusának darabjait, illetve a hetvenes években készült alkotásait is, melyek szintén a kézírásos leveleket idézik.