Távozott Kubatov Gábor fia a Külügyminisztériumból

Kubatov Gábor;Külügyminisztérium;távozás;Nagy Gábor Bálint;

2026-09-11 07:32:00 CEST

Végkielégítést nem számfejtettek számára, a megállapodás alapján ugyanakkor kéthavi illetménynek megfelelő egyszeri kifizetést kapott.

Július 15-ével megszűnt Kubatov Marcell Sándor kormányzati szolgálati viszonya a Külügyminisztériummal – írja a hvg.hu.

A tárca megerősítette a lap értesülését, és közölte, hogy

Kubatov Gábor fia közös megegyezéssel, végleg távozott a minisztériumból, ahol az elmúlt években főosztályvezetőként dolgozott.

Végkielégítést nem számfejtettek számára, a megállapodás alapján ugyanakkor kéthavi illetménynek megfelelő egyszeri kifizetést kapott. A cikkben idézett kormányrendelet alapján egy minisztériumi főosztályvezető havi bruttó 800 ezer és 2 millió forint közötti összeget keres. Kubatov Marcell Sándor a Nemzetközi Szervezetek Főosztályának szakmai vezetője volt, korábban pedig Ausztriában teljesített külszolgálatot: követségi titkárként dolgozott az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) és más bécsi székhelyű nemzetközi szervezetek mellett működő magyar állandó képviseleten.

Az ügyészi szervezetben eközben Kövér Vajk és Kontrát Richárd munkaköre változott meg Nagy Gábor Bálint augusztus 25-én hatályossá vált lemondásával összefüggésben.

Kövér László fia és Kontrát Károly fia más beosztást kapott, de státuszban a Legfőbb Ügyészségen maradt, változatlan, milliós fizetéssel.

Kontrát Richárd a Legfőbb Ügyészség főtitkári posztjáról a Személyügyi és Továbbképzési Főosztály egyik osztályának vezetésére került. Kövér Vajkot kirendeléssel a Szigetszentmiklósi Járási Ügyészséghez helyezték, miközben továbbra is a legfőbb ügyészségi ügyésznek járó fizetést kapja.

Nagy Gábor Bálint szintén a szervezetben folytatja: augusztus végén a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztályához került legfőbb ügyészségi ügyészi munkakörbe. A személyi változások Lajtár Istvánt is érintik. Szolgálati jogviszonya december 5-én, a 65 éves öregségi nyugdíjkorhatár elérésével megszűnik.

Kubatov Marcell tevékenyésége nem először kerül az érdeklődés középpontjába. Mint korábbana a 444 nyomán megírtuk, Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató fia azt az Irina Szerkova II. o. titkárt és Pavel Cvetov I. o. titkárt fogadta az orosz fél kezdeményezésére, akik az orosz titkosszolgálatokhoz kötődnek.