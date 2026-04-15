Titkosszolgálatokhoz kötődő orosz diplomatát fogadott Kubatov Gábor fia Szijjártó Péter tárcájánál

Kubatov Gábor;Orosz titkosszolgálatok;Külgazdasági és Külügyminisztérium;

2026-04-15 21:51:00 CEST

A közös munka úgy tűnik, nem állt meg.

A 444 birtokába került egy külügyminisztériumi körözvény, amelynek tanúsága szerint Kubatov Marcell főosztályvezető, Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató fia Irina Szerkova II. o. titkárt és Pavel Cvetov I. o. titkárt fogadta az orosz fél kezdeményezésére.

A 444 szerint Kubatov Marcell fogadta a KKM Nagy Imre téri épületében az orosz nagykövetség két diplomatáját, a belső dokumentumban jelzett időben, szerdán délután két órakor pedig valóban bement a Nagy Imre téri minisztériumi épületbe egy kosztümös nő és egy öltönyös férfi, akik orosz diplomata rendszámú autójukkal parkoltak a tér sarkán.

Korábban az Agenstvo orosz oknyomozó portál írt arról, hogy a rendkívül nagy létszámúnak számító orosz nagykövetségen az azonosított hírszerzők aránya is meglehetősen magas: 47 alkalmazott közül 15 olyat azonosítottak, akiknek bizonyítottan közük van az orosz titkosszolgálatokhoz, további 6-ról pedig feltételezik ugyanezt. A Kubatov Marcell által fogadott Pavel Cvetovot például a szolgálatokhoz köthető diplomataként azonosították, aki korábban olyan helyen dolgozott, ahonnan az orosz szakszolgálatok több tagja is kapta a fizetését.

A lap a találkozóval kapcsolatban kérdésekkel fordult a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági- és Külügyminisztériumhoz és az orosz nagykövetséghez, választ azonban lapszemlénk írásáig nem kaptak.