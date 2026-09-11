US Open: Szabalenka és Ribakina játssza a női döntőt

tenisz;US Open;

2026-09-11 09:11:00 CEST

A címvédő fehérorosz Arina Szabalenka és a kazah Jelena Ribakina jutott be a női döntőbe az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

A jelenleg még világelső, első helyen kiemelt Arina Szabalenka két szettben, 1 óra 20 perces mérkőzésen győzte le az amerikai Jessica Pegulát (3.), míg Ribakina (2.), aki hétfőtől az élre áll a WTA-rangsorban, négy játszmában múlta felül az ugyancsak amerikai Coco Gauffot (4.). Utóbbi összecsapás 2 óra 10 percig tartott.

A két finalista az év elején már összecsapott egymással GS-torna döntőjében: Melbourne-ben, az ausztrál nyílt bajnokságon Ribakina nyert három szettben.

US Open, női elődöntő

Szabalenka, fehérorosz, 1.)-Pegula (amerikai, 3.) 7:5, 6:3

Ribakina (kazah, 2.)-Gauff (amerikai, 4.) Cseng (kínai) 3:6, 6:4, 6:4