Pósfai Gábor: a kormány számára kiemelten fontos a sport

atlétika;

2026-09-10 20:36:00 CEST

A kormány számára kiemelten fontos nemcsak a versenysport, hanem a szabadidősport is, ebben pedig nagy szerepe van az atlétikának, amely minden sport alapja - mondta Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtökön a budapesti atlétikai Világdöntő sajtótájékoztatóján.

A péntektől vasárnapig sorra kerülő, 10 millió dollár (3,1 milliárd forint) összdíjazású viadal felvezető sajtóeseményén a sportért is felelős belügyminiszter hangsúlyozta:

nagy büszkeség Magyarország számára, hogy az első Világdöntőnek otthont adhat, egy olyan versenynek, amely teljesen újszerű és új szintre emeli a sportágat.

„Manapság az egyik legnagyobb kérdés, hogy miként lehetne elérni, hogy a fiatalok életében nagyobb szerepet játsszon a sport, és azt hiszem, egy ilyen innovatív esemény ennek a problémának a megoldásában sokat segíthet” – jelentette ki a tárcavezető, hozzátéve, hogy a mostani eseménnyel új határokat törhet át a sportág és ezáltal új embereket is meg tud majd szólítani.

Pósfai Gábor kiemelte, hogy az elmúlt időszakban remekül tudtak együtt dolgozni a nemzetközi szövetséggel, igazi csapatmunka zajlott a háttérben és biztos benne, hogy sikeres viadalnak ad majd otthont a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ.

A kormány prioritásként kezeli a sportot

„Három év után láthatjuk ismét vendégül a világ legjobb atlétáit és nagy örömünkre több magyar sportoló is részt vesz majd a versenyen. Rájuk is nagyon büszkék vagyunK” - jegyezte meg a politikus, külön kiemelve Halász Bencét, aki augusztusban 84,25 méteres országos csúccsal nyert Európa-bajnoki aranyérmet kalapácsvetésben.

A belügyminiszter külön kiemelte, hogy a magyar kormány prioritásként kezeli a sportot, a versenysport mellett a szabadidő- és tömegsportot is, s a Világdöntőnek helyt adó stadion olyan helyszín, ami mindenki számára lehetőséget biztosít a sportolásra.

„A kormány számára rendkívül fontos, hogy a sportlétesítményeink fenntarthatóan működjenek, ennek jó példája az atlétikai központ” - jegyezte meg a miniszter, aki beszélt arról is, hogy Magyarország számára fontosak a Világdöntőhöz hasonló nagy sportesemények.

Idén sikeresen rendezték meg többek között a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét, vagy a mogyoródi Forma-1-es futamot, míg jövőre négy világbajnokságra kerül sor az országban.

Sebastian Coe, a nemzetközi szövetség (WA) elnöke elárulta, két-három év kemény munkája van a Világdöntő megszervezésében, az újítások, a lebonyolítási forma kidolgozásában és megvalósításában, amiért nagyon hálás mindenkinek, aki részt vállalt belőle. Külön kitért az új magyar kormány támogatására és segítségére, amiért „nagyon hálás”.

A sportvezető hangsúlyozta, hogy ezen a versenyen derül ki, ki a legjobbak közül a legjobb: Budapesten 56 nemzet 381 atlétája indul, köztük az olimpiai és világbajnoki címvédők, illetve az idei Gyémánt Liga-sorozat bajnokai. A díjazás ennek megfelelő.

Az összdíjazás 10 millió dollár lesz.

A sajtótájékoztató egyik sztárvendége a jamaicai sztársprinter, Usain Bolt volt, aki örömmel vállalta el Sebastian Coe felkérését, hogy az esemény egyik arca legyen.

A nyolcszoros olimpiai bajnok atléta - aki a 100 és a 200 méter világcsúcstartója - arról beszélt, sajnálja, hogy akkor még nem rendeztek ilyen versenyt, amikor ő aktív volt. Mint mondta, versenyzőként mindig a legjobbak ellen akart futni, sosem bújt el a nagy csaták elől és szerinte minden atléta örül a Világdöntőnek, amelyen minden számban a jelenlegi legjobb versenyzői küzdenek meg egymással.