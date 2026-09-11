Forma–1: egy új helyszínen, a Madringen folytatódik a világbajnoki küzdelem

Forma-1;spanyol nagydíj;

2026-09-11 11:42:00 CEST

Madridban új versenyhelyszínen folytatódik a forma–1-es világbajnoki sorozat. Andrea Kimi Antonelli demoralizáló monzai sikere után George Russell gyakorlatilag lemondott a világbajnoki címről.

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája hazai környezetben demoralizáló győzelmet aratott Monzában. A 20 esztendős versenyző csupán a 19. pozícióból rajtolt, ám így is maga mögé tudta utasítani a komplett mezőnyt. Sikerével 66 pontra növelte előnyét csapattársával, George Russell-lel szemben.

„Kimi kezében van az irányítás, a magam részéről még csak nem is gondolok harcra vagy felzárkózásra. Úgyhogy innen kezdve próbálom élvezni a versenyzést, és a lehető legtöbb futamot megnyerni” – tekintett előre némiképp lemondóan Russell.

A mezőny a hétvégén Spanyolországban versenyez, a pilóták egy új helyszínen küzdhetnek a győzelemért. Madridban legutóbb 45 évvel ezelőtt, 1981-ben rendeztek forma–1-es futamot, a helyszín a Jarama-versenypálya volt.

A hétvége helyszíne, a Madring viszont egy teljesen új koncepció, a pályát az IFEMA kiállítóközpont körül és a Valdebebas városrészben alakították ki. A 22 kanyarból álló, 5,416 kilométer hosszú aszfaltcsík egy része a közutat is használja. A pálya részét képezi az „El Monumental”, amely egy szinte végtelen, 13,5 fokos dőléssel bíró kanyar. A sportág történetében ennél meredekebb kanyarokat is láthattunk már, azonban extrémebb megoldásokat immár nem engedélyez a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).

Ami az időjárást illeti, várhatóan extrém hőségben és csapadékmentes időben rendezik meg a vasárnapi futamot. A FIA akár hivatalos hőségriadót is elrendelhet a futamra, ahogyan azt a monzai hétvégén is tette.

Gyorsított felvételen a pálya építése

A Spanyol Nagydíj programja

Péntek:

Első szabadedzés: 13.30–14.30

Második szabadedzés: 17.00–18.00

Szombat:

Harmadik szabadedzés: 12.30–13.30

Időmérő: 16 órától

Vasárnap:

Futam: 15 órától