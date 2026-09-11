Orbánék simán kikaptak Comóban

Bajnokok Ligája;RB Leipzig;Willi Orban;

2026-09-11 09:23:00 CEST

A Willi Orbánnal felálló RB Leipzig simán, 4-1-re kikapott az újonc Como otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában.

A Como a 38. percben már kétgólos előnyben volt, amit a lefújásig még növelni is tudott. Willi Orbán – noha már a második percben sárga lapot kapott – végig pályán volt.

A Manchester United két idény kihagyás után sima sikerrel tért vissza az elitsorozatba: Michael Carrick vezetőedző együttese – amely a 300. európai kupameccsét vívta – odahaza 4-0-ra „intézte el” az újonc azeri FC Sabah együttesét, amelyet a Diósgyőr korábbi vezetőedzője, a litván Valdas Dambrauskas irányít.

A végső győzelemre is esélyesnek tartott csapatok közül a Bundesligában és a Német Kupában is címvédő Bayern München a norvég Bodö/Glimt ellen a szünetben még 0-0-ra állt, de a második félidőben öt gólt szerezve simán tartotta otthon a három pontot.

A bajoroknak ez volt sorozatban a 23. sikerük a BL első fordulójában, s 2013 decembere óta ez volt hazai környezetben a 39. veretlenül megvívott – s ezeken a 37. győztes – összecsapásuk a BL-ben.

A Bayern első gólja ráadásul a klub történetének 900. európai kupatalálata volt, így a Real Madrid után másodikként érte el ezt a mérföldkövet.

A negyedik esti mérkőzésen a 49. perctől emberhátrányban játszó Slavia Praha ugyan a szlovén Danijel Sturm duplájával a 88. percben még vezetett, a vendég francia RC Lens a hosszabbításban két gólt szerezve fordított és mindhárom pontot elvitte a cseh fővárosból.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló

Como (olasz)-RB Leipzig (német) 4-1 (2-0)

Bayern München (német)-Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (0-0)

Manchester United (angol)-FK Sabah (azeri) 4-0 (3-0)

Slavia Praha (cseh)-RC Lens (francia) 2-3 (0-0)

PSV Eindhoven (holland)-Sahtar Donyeck (ukrán) 1-1 (0-1)

Fenerbahce (török)-AS Roma (olasz) 1-1 (0-1)