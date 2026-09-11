Kihallgatta az ügyészség Nagygyörgy Tibort a Biggeorge egyik óbudai beruházásával kapcsolatban

kihallgatás;Óbuda;Központi Nyomozó Főügyészség;Biggeorge;Nagygyörgy Tibor;

2026-09-11 21:40:00 CEST

Az üzletember ügyvédje szerint a vád minden alapot nélkülöz.

A Központi Nyomozó Főügyészség kihallgatta Nagygyörgy Tibort, a Biggeorge egyik óbudai beruházásával kapcsolatban - írja a HVG. Az értesülést a vállalkozó ügyvédje, Szabó Zsolt megerősítette.

Nagygyörgy Tibor ügyvédje írásos nyilatkozatot adott a lapnak, ennek közzétételéhez azonban csak teljes terjedelmében járult hozzá. A nyilatkozatban Szabó Zsolt hosszan hangsúlyozza, hogy a vád szerintük minden alapot nélkülöz, az üzletember a gyanúsítással szemben panasszal élt, és amúgy is filantróp elköteleződésű.

„2026. szeptember 10-én a Központi Nyomozó Főügyészség kihallgatta Nagygyörgy Tibort, cége egyik óbudai beruházásával kapcsolatosan. Az ügyészség által közölt, 2019. évi cselekménnyel kapcsolatos gyanúsítás minden valóságalapot nélkülöz, Nagygyörgy Tibor a gyanúsítással szemben panasszal élt, az abban foglaltakat az ügyészségen tett vallomásában határozottan cáfolta. Ezen túlmenően több, a gyanúsítás alapjául szolgáló alapvető tárgyi tévedésre, valamint logikai ellentmondásokra is felhívta az ügyészség figyelmét. Az üzletember együttműködik a hatóságokkal, az állításait igazoló, valós tényeket alátámasztó dokumentumokat a hatóság rendelkezésére bocsátja és bizonyos abban, hogy azok alapján mielőbb tisztázódik a gyanúsítás teljes megalapozatlansága. Nagygyörgy Tibor szabadlábon védekezik és teljeskörűen ellátja cégvezetői feladatait.

Nagygyörgy Tibor sikeres üzletember a Biggeorge Csoport alapítója, közgazdász, okleveles ingatlanszakértő. Cégei és projektjei számos magyar és nemzetközi díjban részesültek, jelenleg is 14 épülő projektet visz. Kétszer elnyerte az Év Ingatlanos Személyisége címet, üzleti tevékenysége mellett filantróp elköteleződéséről is ismert” - írta az ügyvéd.

Hogy pontosan mivel vádolják a vállalkozót, az egyelőre nem derült ki, annyi világos, hogy egy 2019-es ügyről van szó.

Nagygyörgy Tibor az ország egyik leggazdagabb ingatlanos üzletembere, a Biggeorge és a DOME tulajdonosa. Vagyona mintegy 17 milliárd forintra tehető. Tavaly az általa alapított Otthon Centrumot eladta a Mészáros Lőrinc-féle MBH Banknak.

A héten egyébként Veres Tibornak, Magyarország második leggazdagabb emberének is akadt dolga a vádhatósággal, a Wallis Csoport alapító elnökét a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés gyanúja miatt hallgatta ki egy szintén III. kerületi beruházással kapcsolatban.