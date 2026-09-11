Az egyik leggazdagabb magyart is meggyanúsították az óbudai korrupciós ügyben

gyanúsítás;Központi Nyomozó Főügyészség;korrupciógyanú;Veres Tibor;

2026-09-11 08:20:00 CEST

Védője alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amellyel szemben panasszal éltek.

Gyanúsítottként hallgatták ki az egyik leggazdagabb magyart, Veres Tibort az óbudai korrupciós ügyként ismert büntetőeljárásban – tudta meg a 24.hu.

A lap információi alapján a Wallis Csoport alapító elnökét egy III. kerületi beruházással összefüggésben vesztegetéssel gyanúsítják. Az üzletemberrel szemben nem indítványoztak kényszerintézkedést, így szabadlábon védekezik.

Papp Gábor, az üzletember ügyvédje megerősítette a gyanúsításról szóló értesülést.

A védő abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amellyel szemben panaszt tettek.

Veres Tibor rövid vallomást is tett, a védelem pedig később részletesen cáfolni fogja a gyanúsítást.

A Központi Nyomozó Főügyészség a lap megkeresésére arról adott tájékoztatást, hogy eljárási cselekményeket folytat. A 24.hu úgy tudja,

csütörtökön Veres Tibor mellett további személyeket is gyanúsítottként hallgattak ki.

Az eljárásnak már több tucat gyanúsítottja van. Közéjük tartozik Bús Balázs volt óbudai polgármester, aki az NKA-botrányban is gyanúsított, és letartóztatásban van a szegedi Csillagbörtönben.

Ugyancsak gyanúsított Czeglédy Gergő korábbi óbudai szocialista alpolgármester, akit az ügyben elsőként tartóztattak le, majd később kiengedtek, valamint Puskás Péter volt fideszes alpolgármester.

Veres Tibor a Wallis Csoport alapítója és meghatározó tulajdonosa. Érdekeltségi köréhez a cikk szerint többek között a WING, az AutoWallis, a Wigo, a Praktiker és a Graboplast kapcsolódik. A 2026-os 100 leggazdagabb magyar listán 492 milliárd forintra becsült vagyonnal a negyedik helyen szerepelt. A Forbes előző évi, 50 leggazdagabb magyart felsoroló rangsorában 756 milliárd forintos vagyonnal a második helyre került.