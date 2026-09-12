US Open: Zverev és Shelton jutott döntőbe a férfiaknál

tenisz;US Open;Alexander Zverev;

2026-09-12 10:30:00 CEST

Az első helyen kiemelt Alexander Zverev és a nyolcadikként rangsorolt Ben Shelton jutott az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi döntőjébe.

Alexander Zverev azok után, hogy az első két fordulóban ötszettes csatára kényszerült, sorozatban negyedik meccsét nyerte meg játszmavesztés nélkül a US Openen, ennek ellenére Karen Hacsanov nagy küzdelemre késztette, ugyanis a második és harmadik felvonás csak rövidítésben dőlt el, utóbbiban az orosz játékosnak két szettlabdája is volt.

A 29 éves Zverev pályafutása hatodik, sorozatban pedig a harmadik Grand Slam-döntőjére készülhet, ezek közül egyet nyert meg, az idei Roland Garrost.

A második elődöntő még nagyobb és látványosabb csatát hozott, melyben az amerikai Ben Shelton szetthátrányból fordítva bizonyult jobbnak honfitársánál, Frances Tiafoe-nál. A 23 esztendős Shelton ezzel pályafutása legnagyobb sikerét érte el, korábban Grand Slam-tornán az elődöntő volt a csúcs számára. A tengerentúli játékos 2010 óta a második amerikai teniszező, aki fináléig menetelt GS-viadalon, amennyiben nyer, 23 év után lesz győztese az Egyesült Államoknak a négy legnagyobb torna egyikén, 2003-ban Andy Roddick diadalmaskodott New York-ban.

A döntőt vasárnap rendezik.

Férfiak, elődöntő:

Zverev (német, 1.)-Hacsanov (orosz) 6:3, 7:6 (9-7), 7:6 (8-6)

Shelton (amerikai, 8.)-Tiafoe (amerikai, 11.) 4:6, 6:3, 6:3, 7:5