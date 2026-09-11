US Open: Siniakova és Townsend nyerte a női párost

A pénteki döntőben a szabadkártyával indult amerikai Ashlyn Krueger, Robin Montgomery kettős állt a háló túloldalán, s az első szettet szoros csatában az esélytelenebb páros nyerte. Ez követően azonban a tavaly is döntős Siniakováék magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, s a folytatásban mindössze két játékot engedélyeztek ellenfelüknek.Tizenöt vereség után is jár a szabadkártya a teniszlegendának?
A cseh teniszező pályafutása 12. GS-győzelmét aratta párosban, s ezzel ő lett az első játékos, aki két különböző partnerrel is megcsinálta a karrier Grand Slamet - korábban honfitársával, Barbora Krejcikovával nyert mind a négy nagy tornán.
Siniakova és Townsend 2024-ben Wimbledonban, tavaly az Australian Openen, idén pedig a Roland Garroson és most a US Openen nem talált legyőzőre.
Női páros, döntő
Katerina Siniakova, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)-Ashlyn Krueger, Robin Montgomery (amerikai) 5:7, 6:0, 6:2