US Open: Siniakova és Townsend nyerte a női párost

tenisz;US Open;

2026-09-11 22:10:00 CEST

Az első helyen kiemelt Katerina Siniakova, Taylor Townsend cseh, amerikai duó nyerte a női párosversenyt az amerikai nyílt teniszbajnokságon, ezzel a még hiányzó Grand Slam-trófeáját is begyűjtötte.

A pénteki döntőben a szabadkártyával indult amerikai Ashlyn Krueger, Robin Montgomery kettős állt a háló túloldalán, s az első szettet szoros csatában az esélytelenebb páros nyerte. Ez követően azonban a tavaly is döntős Siniakováék magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, s a folytatásban mindössze két játékot engedélyeztek ellenfelüknek.

A cseh teniszező pályafutása 12. GS-győzelmét aratta párosban, s ezzel ő lett az első játékos, aki két különböző partnerrel is megcsinálta a karrier Grand Slamet - korábban honfitársával, Barbora Krejcikovával nyert mind a négy nagy tornán.

Siniakova és Townsend 2024-ben Wimbledonban, tavaly az Australian Openen, idén pedig a Roland Garroson és most a US Openen nem talált legyőzőre.

Női páros, döntő

Katerina Siniakova, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)-Ashlyn Krueger, Robin Montgomery (amerikai) 5:7, 6:0, 6:2