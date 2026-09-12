Forma-1: Norris a semmiből elhappolta a pole pozíciót Antonellitől

Elképesztő izgalmakat hozott a Spanyol Nagydíj szombati időmérőedzése a Madringen. A világbajnoki összevetést 66 ponttal vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) már az első rajtkockában érezhette magát, azonban az utolsó pillanatban a címvédő Lando Norris (McLaren) 11 századdal gyorsabbnak bizonyult. A 26 éves pilótának ez az idei harmadik és pályafutása 19. pole pozíciója.
Az élmezőnyben kis különbségek alakultak ki, a harmadik Max Verstappen (Red Bull) lemaradása 14 század, a negyedik, ferraris Lewis Hamiltoné - aki a harmadik szabadedzésen összetörte az autóját - 19 század volt.
Onboard with Lewis Hamilton during his crash in FP3 pic.twitter.com/OZgRkukGmr— Holiness (@F1BigData) September 12, 2026
Az ötödik pozíciót a másik Ferrari-pilóta, Charles Leclerc szerezte meg, mellőle pedig George Russell (Mercedes) indulhat majd. A top tízből rajtolhat még Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Williams) és Arvid Lindblad (Racing Bulls).Forma–1: egy új helyszínen, a Madringen folytatódik a világbajnoki küzdelem
Az 56 körös futam vasárnap 15 órakor veszi majd kezdetét.