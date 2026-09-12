Forma-1;Spanyol Nagydíj;pole pozíció;Lando Norris;

Norris szenzációs utolsó kört teljesített

Forma-1: Norris a semmiből elhappolta a pole pozíciót Antonellitől

Lando Norris, a McLaren címvédője volt a leggyorsabb a Spanyol Nagydíj szombati időmérőjén. Az első négy helyet négy különböző csapat pilótája szerezte meg: a második a vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), a harmadik Max Verstappen (Red Bull), a negyedik Lewis Hamilton (Ferrari) lett.

Elképesztő izgalmakat hozott a Spanyol Nagydíj szombati időmérőedzése a Madringen. A világbajnoki összevetést 66 ponttal vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) már az első rajtkockában érezhette magát, azonban az utolsó pillanatban a címvédő Lando Norris (McLaren) 11 századdal gyorsabbnak bizonyult. A 26 éves pilótának ez az idei harmadik és pályafutása 19. pole pozíciója.

Az élmezőnyben kis különbségek alakultak ki, a harmadik Max Verstappen (Red Bull) lemaradása 14 század, a negyedik, ferraris Lewis Hamiltoné - aki a harmadik szabadedzésen összetörte az autóját - 19 század volt.

Az ötödik pozíciót a másik Ferrari-pilóta, Charles Leclerc szerezte meg, mellőle pedig George Russell (Mercedes) indulhat majd. A top tízből rajtolhat még Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Red Bull), Franco Colapinto (Williams) és Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Az 56 körös futam vasárnap 15 órakor veszi majd kezdetét.

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