Egy ember meghalt, 102 embert kimentettek egy eltűnt indonéz kompról

hajózás;Indonézia;komp;eltűnés;

2026-09-13 09:37:00 CEST

A Virgo Transport 8 fedélzetén 243-an utaztak, a többi utas keresése továbbra is tart.

Egy ember meghalt, 102 embert pedig kimentettek a Jáva-tengeren bajba került indonéz kompról - írja a BBC az indonéz kutató-mentő szolgálat tájékoztatása alapján.

A 243 embert szállító Virgo Transport 8 rossz időjárási körülmények közé került és megszakadt vele a kapcsolat. Ezután indítottak mentőakciót.

A hajó Surabayából a Dél-Kalimantan tartományban fekvő Banjarmasinba tartott. Utoljára vasárnap helyi idő szerint hajnali 2 óra körül érkezett róla jelentés, amikor mintegy 150 kilométerre délre járt Banjarmasintól. A még meg nem talált utasok után tovább kutatnak.

A térségbe kutató-mentő hajókat és egy helikoptert vezényeltek. A Jáva-tenger érintett részén közlekedő többi hajót is értesítették, és arra kérték őket, hogy jelezzék, ha az utasokra utaló nyomot észlelnek.

Indonéziában egy hónappal korábban egy másik komp gyulladt ki Madura szigeténél, abban a balesetben öten meghaltak. Az országhoz több mint 17 ezer sziget tartozik, a kompok pedig gyakori közlekedési eszköznek számítanak.