Lezuhant egy drón Románia északkeleti részén

Románia;lezuhant;tűzszerészek;drón;

2026-09-12 18:42:00 CEST

A helyszínt lezárták, a katonai tűzoltók és a belügyminisztérium egyéb egységei átkutatják a térséget.

Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, a Suceava megyei Botosenita Mare település térségében, sérültek nincsenek - közölte a román védelmi minisztérium.

A szaktárca közleménye szerint a pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy méter átmérőjű és 30 centiméter mély kráter, továbbá kisebb tűz keletkezett.

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tűzszerészei kiszállnak a helyszínre.

A román védelmi minisztérium közlése szerint Ukrajna és Moldova légi műveleti központja szombaton értesítette a román felet, hogy egy drón átrepült a két ország légterén, és Románia északkeleti térsége felé tart.

A borceai 86-os légibázisról felszállt a román légierő két F-16-os vadászgépe a légtér megfigyelésére.

A román hatóságok helyi idő szerint 16 óra 20 perckor telefonos riasztást adtak ki, miután bejelentés érkezett, hogy a Suceavával szomszédos Botosani megyében láttak egy drónt Stiubieni település felett repülni.

Az Agerpres jelentése szerint a Suceava megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) eközben közölte, hogy a 112-es segélyhívó számra bejelentés érkezett, miszerint egy azonosítatlan tárgy zuhant le a megyében, Botosenita Mare település közelében.

A helyszínt lezárták, a katonai tűzoltók és a belügyminisztérium egyéb egységei átkutatják a térséget. A vizsgálatot a suceavai regionális ügyészség irányítja.