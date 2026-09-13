Menesztette a pápa a szegények étkezésére Teslával érkező püspököt

püspök;fényűzés;XIV. Leó pápa;

2026-09-13 12:20:00 CEST

Guido Gallese távozását hivatalosan is bejelentette a Szentszék. XIV. Leó Luigi Testore acqui megyés pásztort nevezte ki ideiglenes adminisztrátorrá. Hónapokig tartó egyházmegyei ellenőrzés előzte meg a váltást, miközben gazdálkodási viták és súlyos belső konfliktusok kísérték Krisztus nem éppen szerény életviteléről ismert szolgájának szolgálatát.

XIV. Leó pápa elfogadta Guido Gallese lemondását az alessandriai egyházmegye vezetéséről. A döntés azért szokatlan, mert a püspök 64 éves, vagyis még több mint egy évtized választotta el attól a 75 éves kortól, amikor a katolikus főpásztoroknak a kánonjog szerint fel kell ajánlaniuk lemondásukat. A Szentszék közleménye szerint Alessandria irányítását átmenetileg Luigi Testore, a szomszédos Acqui püspöke veszi át apostoli adminisztrátorként, amíg Róma új megyés püspököt nem nevez ki.

Gallese távozását hónapokon át tartó apostoli vizit előzte meg. Januárban Giuseppe Bertello bíboros kapott megbízást arra, hogy áttekintse az egyházmegye működését. Az ilyen vizsgálat nem azonos a büntető- vagy fegyelmi eljárással: a Szentszék akkor is elrendelheti, ha vezetési, gazdálkodási vagy személyi konfliktusok miatt külső értékelést tart szükségesnek. Alessandriában több ilyen feszültség egyszerre volt jelen, és a helyi klérus egy részének elégedetlensége hosszabb ideje nyílt titoknak számított.

Az olasz sajtóban az ügy leglátványosabb részlete Gallese Teslája lett. A püspök Tesla elektromos autóval furikázott, és különösen nagy visszhangot keltett, amikor azzal érkezett egy szegényeknek szervezett étkezésre. A történetet hamar felkapta a helyi sajtó, sokat cikkeztek a főpap fényűző életmódjáról, ehhez társult a sárkányszörf (kitesurf) iránti szenvedélyéről szóló beszámoló. Az egyelőre nem világos, hogy a gépkocsit az egyházmegye pénzéből vásárolta volna. A püspökség korábban azt közölte, a pénzügyek rendezettek, és a vizit hátterében elsősorban a felhalmozódott belső feszültségek állnak.

A Tesla csak a vita látványos jelképe lett

A vizsgálat során ugyanakkor szóba kerültek gazdasági döntések, ingatlanügyek, felújítások és a vezetési stílus is. Gallese bírálói drága beruházásokat és vitatható prioritásokat emlegettek, támogatói viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy több fejlesztés közösségi vagy szociális célokat szolgált. A konfliktus súlyát valójában az adta, hogy a püspök és a papság egy része között tartós bizalmi válság alakult ki. A plébániák átszervezése, papok összevonása és más gazdaságossági intézkedések több helyen ellenállást váltottak ki.

A vizit tárgyáról sokszor különböző jelentések láttak napvilágot. Az egyházmegye januárban azt hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés nem a pénzügyi mérleg átvilágítása miatt indult, miközben több olasz lap a gazdálkodást érintő panaszokról is értesült. A különbség azért lényeges, mert a nyilvánosságban hamar összemosódtak a bizonyított tények, a belső panaszok és a püspök életmódjáról szóló sajtóértesülések. A Szentszék hivatalos közleménye mindössze annyit rögzített, hogy a pápa elfogadta Gallese lemondását, és Testorét nevezte ki apostoli adminisztrátorrá. Nem tett közzé olyan határozatot, amely pénzügyi visszaélést vagy kánonjogi vétséget állapított volna meg. Gallese maga azt mondta, az apostoli vizit lezárása után nem kapott írásos szankciót vagy elmarasztaló döntést. Távozását azzal indokolta, hogy a kialakult légkörben a közösség érdekét szolgálja a váltás, és elérkezett az idő az újrakezdésre.

A volt megyés püspök ezzel nem kerül ki az egyházi szolgálatból.

A kegyhelyek országos hálózatának lelki asszisztenseként folytatja munkáját, és október 4-én búcsúzik hivatalosan az egyházmegyétől. Gallese 2012 óta vezette Alessandriát, előtte Genovában szolgált, és papi tanulmányai mellett matematikából is diplomát szerzett. Közel tizennégy évig állt az egyházmegye élén, ezért távozása nem egyszerű személycsere, hanem egy hosszabb korszak lezárása a piemonti katolikus közösség életében.

Nehéz feladat előtt az utód

Az átmeneti vezetést átvevő Luigi Testore 2018 óta Acqui püspöke, és korábban a milánói főegyházmegye gazdasági, illetve karitatív intézményeiben szerzett tapasztalatot. Apostoli adminisztrátorként első feladata a működés folytonosságának a biztosítása lehet, de legalább ilyen fontos a bizalom helyreállítása a papok, a világi munkatársak és a hívek között. A Vatikán döntése ebből a szempontból egyértelmű: a hónapokon át tartó bizonytalanság után új vezetési helyzetet teremtett, miközben nem kapcsolt nyilvános fegyelmi ítéletet Gallese távozásához.

Az ügy egy részét továbbra is homály fedi. Legfőképpen azt, hogy a római ellenőrök pontosan milyen következtetéseket fogalmaztak meg. Jelentésük ugyanis nem nyilvános.