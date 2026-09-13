Szoboszlai ismétlődő probléma, formája aggasztó, a leggyengébb láncszem – kíméletlen az angol sajtó egy része, a másik szerint a Liverpool legjobbja

Premier League;FC Liverpool;Szoboszlai Dominik;

2026-09-13 13:54:00 CEST

A mindeddig pont nélküli Fulhammel szembeni kiábrándító, gól nélküli döntetlen után megsemmisítő kritikákat kapott a Liverpool és egyik vezére, a magyar válogatott csapatkapitánya is.

Drámaian vezeti fel a The Sunday Telegraph a szombat délutáni Liverpool–Fulham (0-0)-mérkőzésről készült beszámolóját. „A játék keservesen eljutott a hosszabbításig, amikor Andoni Iraola első alkalommal szembesült egy a múlt szezonban gyakran tapasztalt jelenséggel.

Kiürült a lelátó, amit a felcsapódó székek összetéveszthetetlen bumm-bumm csattanásai kísértek. A szurkolók elárasztották a lépcsőket, zsörtölődve, fejüket rázva indultak haza, vissza sem tekintve a pályára.

Miért is tették volna? Éppen eleget látták ezt már korábban, és tudták, mi következik. Az utolsó kétségbeesett kísérletek egy gól összekaparására, de a csapatból ezúttal is hiányzott a kohézió, s ugyan a Liverpool zihált és erőlködött, mégsem látszott elég erősnek ahhoz, hogy akár egy léggömböt felfújjon, még kevésbe ahhoz, hogy a Fulham várát bevegye. Az utolsó labdaérintést már teljes érdektelenség fogadta.”

Megsemmisítő kritika a kiábrándító döntetlen után

A The Sunday Times már szalagcímében a klub orra alá dörzsöli, hogy a házigazdák „364 millió fontot érő támadósora nem találta meg az összhangot, és elvesztette a fonalat”. Maga a tudósítás azzal indít, hogy

„az első félidőben egy játékszünet alatt Szoboszlai Dominik karjait a feje fölött kifeszítve gesztikulált a kispad felé, látszólag valamilyen instrukcióért esedezve.

Néhány méterrel odébb Alisson kapus próbálta higgadtságra inteni csapatát. Ilyen délután volt ez, hiányzott az összhang, a sok száz milliós csatársor teljesen tehetetlen volt és küszködött, de a kollektív letargia közepette semmilyen hatást nem tudott elérni. Andoni Iraolának újra kell terveznie az utat”.

A találkozó után adott értékelésében a spanyol tréner visszautasította, hogy az Atlético Madrid ellen a Bajnokok Ligájában hétközben elért 2-1-es siker lett volna az oka a szombati fájdalmas teljesítménynek. Hozzátette: egyelőre keresi a nyeretlenség okát, de tudja, ha igyekeznek, visszanyerik a szurkolók bizalmát.

A vasárnapi újság nem hagyja persze említés nélkül, hogy a ’Poolban korábban 98-szor fellépett és két gólt szerzett egykori spanyol védő, Álvaro Arbeola a nyugat-londoniak vezetőedzőjeként először szerzett pontot, „egyben a helyes útra terelte csapatát”.

Iraola becsületesen elismerte, hogy az ilyen mérkőzéseket egy rögzített helyzetből vagy egy zseniális egyéni villanással lehet megnyerni, de szombaton egyik sem volt meg a csapatában. „Hiányzott a folytonosság, a támadóharmadban hozott döntések pedig enyhén szólva is pontatlanok voltak.”

Szoboszlai a célkeresztben – de nem mindenkinél

Ami a magyar játékosokat illeti, Szoboszlai Dominik értelemszerűen kezdett, míg az Atlético ellen megsérült Kerkez Milos a gyengén teljesítő Kosztasz Cimíkasz helyére jött be a szünet után. A liverpool.com a magyar válogatott csapatkapitányával kapcsolatban „ismétlődő problémaként” említette, hogy „túl sokszor passzolta el a labdát”. Játéka ezúttal „nehézkes volt, ami lelassította a többiek akcióit”.

A kiérdemelt 6-os osztályzat jól tükrözi a verbális értékelést, hogy „összességében a játéka nem volt szörnyű, de jónak sem volt nevezhető”.

A Liverpool Echo lap ennél sajnos messzebbre ment, a formáját „aggasztónak” tartja, a Fulham ellen pedig „ütőerejének hiánya miatt a csapat egyik leggyengébb láncszeme volt” – így jött ki a szégyenletes 4-es verdikt. Jobban járt Szoboszlai, ha történetesen a The 4the Official portál ítéletével zárta a napját. Itt mezőnymunkája alapján a csapat legjobbjának nevezték, és 7,5-ös osztályzatra méltatták produkcióját. Kerkez Milosról az volt a vélemény, hogy visszahozta a védelembe a szilárdságot, de látszott, nem jött még tökéletesen rendbe.

Hibátlan Arsenal, a P’pool hatpontos hátrányban

A szombati játéknap újabb bizonyítékát szolgáltatta, hogy mennyire komolyan veszi a bajnoki cím megvédését az Arsenal. Az „ágyúsok” Sunderlandben vendégeskedtek, és 2-0-val zárták „tökéletes szezonkezdetüket”. Ahogy Liverpoolban, úgy a Tottenham Hotspur Stadionban is füttyszó fogadta az észak-londoniak folytatódó kálváriáját. A Spursnek csak 0-0-ra futotta a még veretlen Everton ellen. Csalódottan távozott a Stamford Bridge-ről Xabi Alonso is, miután Morgan Rogers gyors gólja után az újonc Hull City került fölénybe fordulás előtt, így még örülhetett, hogy egy óra elteltével João Pedro 2-2-re javított.

A The Sunday Times nem győzi eléggé dicsérni az újoncokat, akik nem véletlenül veretlenek, meccseiken rendre védekezési mesterkurzust tartottak.

Többet várt csapatától, a Bournemouthtól az új német edző, Marco Rose, aki elégedetlen volt a Brentford elleni 2-2-es döntetlen miatt. Tóth Alex végig a kispadról követte az eseményeket.

A PL élcsoportja: 1. Arsenal (4 mérk.) 12 pont, 2. Manchester City (3 m.) 9, 3. Hull (4 m.) 8, … 6. Liverpool (4 m.) 6.