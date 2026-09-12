Atlétikai Világdöntő: Molnár Attila nyolcadik 400 méteren

Budapest;atlétika;Molnár Attila;atlétikai világdöntő;

2026-09-12 20:12:00 CEST

Molnár Attila a nyolcadik helyen végzett az atlétikai Világdöntőben (Ultimate Championship) 400 méteren szombaton, Mátó Sára 400 m gáton és Takács Boglárka 100-on nem jutott döntőbe.

A Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban - akárcsak pénteken - telt ház előtt került sor a versenyekre, köztük az első magyar érdekeltségű számra, a férfi 400 méter döntőjére Molnár Attilával.

A fedettpályán Eb-aranyérmes, idén Eb-negyedik futó 44.97 mp-cel, futamából a negyedik helyen került be a fináléba, ahol a hármas pályát kapta. Molnár nem kezdett olyan gyorsan, mint az elődöntőben, a célegyenesben már látszott, hogy a többiek ellépnek tőle, de így is kifutotta magát, és a nyolcadik helyen ért célba 45.10 mp-cel. A számot a botswanai Busang Collen Kebinatshipi nyerte nagy fölénnyel, 43.39 mp-cel.

„Tegnap elgondolkodtam azon, mekkora dolog az, hogy döntőbe tudtam itt jutni, ma már másra koncentráltam. A szervezetem viszont most azt mondta, hogy állj. Nem volt olyan része a távnak, amiben azt éreztem volna, hogy maradt. Szerettem volna még többet és többet, de ez egy rekordhosszú szezon volt” - nyilatkozta Molnár.

Az FTC sprintere a vasárnapi 4x400-as vegyesváltóval lezárja az évet, mely során fedettpályán Európa-csúcsot futott, szabadtéren megjavította saját országos rekordját, több Gyémánt Liga-versenyen is szerepelt, a birminghami szabadtéri Európa-bajnokságon pedig egyéniben negyedik, a váltóval pedig ötödik lett.

„Most az a legfontosabb, hogy holnap egészségesen tudjam lezárni ezt a szezont, s ha ez így lesz, akkor ez az év nagyon széles alapot ad a jövőre” – jegyezte meg a 24 éves futó, aki elégedett a 2026-os évvel, ám hozzátette, hogy nem lenne az az atléta, aki, ha azt mondaná, hogy ez az év teljesen jó volt így.

Mátó Sára, aki idén 55.08 mp-es egyéni csúcsot ért el, a 400 m gát elitmezőnyének elődöntőjében állt rajthoz. A továbbjutásához, azaz az első négy közé kerüléshez hatalmas bravúr kellett volna, a 25 éves magyar atléta a papírformának megfelelően az egyes pályán a kilencedik helyet szerezte meg 57.05 mp-cel.

Takács Boglárka már pénteken bemutatkozott a Világdöntőben - a 4x100-as vegyes váltóval országos csúcsot futott -, ezúttal a 100 m elődöntőjében volt érdekelt. A magyar csúcstartó elmaradt legjobbjától, nem tudott beleszólni a leggyorsabbak versenyébe, 11.27 mp-cel nyolcadik lett.