Borat büszke lenne: Kazahsztán bevette New Yorkot

US Open;

2026-09-13 13:25:00 CEST

A hétfőtől világelső kazah Jelena Ribakina nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokságon a női egyest, mivel a döntőben három szettben legyőzte a címvédő fehérorosz Arina Szabalenkát.

Az idén másodszor csapott össze Grand Slam-döntőben a leendő világelső Ribakina és a világranglistát még hétfőig – 99 héten át – vezető Szabalenka. Utóbbi arra készült, hogy New Yorkban megszerezze sorozatban harmadik trófeáját, ami azt jelenti, hogy sorozatban 20 győztes meccsnél tartott, és már csak egy választotta el attól, hogy Chris Evert és Serena Williams után triplázzon a US Openen. Ellene szólt ugyanakkor, hogy márciusi, miami diadala óta egyetlen tornát sem nyert, még csak döntőbe sem jutott.

Az oroszból 2018-ban – a jobb anyagi támogatás reményében – kazahhá lett Ribakina pályafutása első US Open-döntőjében, egyben negyedik Grand Slam-fináléjában lépett pályára, s a 2022-es wimbledoni és az idei Australian Open-siker után a harmadik GS-ére hajtott.

A jelenkor két legnagyobb ütőerejű teniszezőjének a 18. csatája a várakozásoknak megfelelően rövid labdamenetekkel és 190 kilométer/óra körüli adogatásokkal indult, utóbbiak a férfimezőnyben is megállnák a helyüket.

A moszkvai születésű Ribakina 44 perc alatt szettelőnybe került. Aztán nem bírta idegekkel a folytatást, sokat reklamált, így a világelső 1 óra 43 percnél kiegyenlített. Az utolsó felvonásban a kazah 3:1-re ellépett, majd 4:2-nél kihasználta a fehérorosz újabb bizonytalankodását, és 5:2-nél már a serlegért adogatott. Ekkor már nem remegett meg a keze, és 11. ászával lezárta a 2 óra 21 perces találkozót: Ribakina (kazah, 2.)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:4, 5:7, 6:2.

A 27 éves Ribakina a 14. trófeája és harmadik GS-címe mellé 5,5 millió dollárt (1,7 milliárd forint) kapott.