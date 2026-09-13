Épp egy beteget láttak el, amikor feltörték a mentőautót

autófeltörés;Országos Mentőszolgálat;

2026-09-13 12:09:00 CEST

Bár az utcán parkoló járművet lezárták, ez sem állította meg a tolvajt.

Egy sérült ellátása közben feltörtek a minap egy mentőautót - közölte az Országos Mentőszolgálat.

Éppen egy sérültet láttak el, amikor valaki kinyitotta az utcán parkoló lezárt mentőautót és ellopta az ápoló táskáját. A történteket egy kutyáját sétáltató járókelő vette észre, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. Ő azonnal értesítette a mentőket, akik jelezték az esetet a hatóságoknak. Amikor egy mentőautó egy ház előtt, az út szélén vagy egy parkolóban áll, bajtársaink sokszor éppen néhány méterrel arrébb egy beteg ellátásán dolgoznak. Ilyenkor minden figyelmük arra irányul, akinek segítségre van szüksége - írta a szervezet, jelezve, hogy köszönik a járókelő figyelmét, valamint a biztonsági őr gyors segítségét.