Tucatnyi csalási ügye is lehet annak a volt DK-s politikusnak, aki egy 50 ezres éttermi számla elől próbált meglógni

zsarolás;DK;csalás;Eger;

2026-09-12 21:30:00 CEST

Balla Péter több idős DK-szimpatizánst is lehúzhatott pénzzel, illetve egy zsarolási ügy is felmerül.

Júliusban a HaberEger.hu portál nyomán a Népszava is megírta, hogy egy patinás budai szálloda éttermében fogyasztott több mint 50 ezer forint értékben Balla Péter, a Demokratikus Koalíció korábbi egri választókerületi elnöke, Heves megyei elnöke és országgyűlési képviselőjelöltje, aztán fizetés nélkül elszaladt. A politikus azonban nem jutott messzire, ugyanis a személyzet egyik tagja utána eredt és el is fogták, a rendőrség kiérkezéséig visszatartották, a hatóságok pedig intézkedtek is vele szemben.

Az egri lap most arról írt, hogy Balla Péter több mint egytucat olyan cselekményt követhetett el, amelyek kimerítik a folytatólagosan, különösen nagy értékre elkövetett csalás törvényi tényállását. A portál információi szerint Balla egyebek közt többszázezer forintra vert át egy miskolci újságírót, egy győri politikust, egy debreceni könyvkritikust és egy hatvani mérnököt is, továbbá kísérletet tett egy polgármester lehúzására is.

A portál szerint a rendőrségi nyomozás adatai azt támasztják alá, hogy a volt DK-s politikus hamis e-mail címekről, nem létező személyek nevében kínált kedvezményes nyaralási vouchereket, többek között barcelonai hétvégével és a parádsasvári luxushotel elnöki lakosztályával házalt. Több idős egri nőt is átverhetett pénzzel: a lap szerint olyan helyi DK-aktivisták is az áldozatai lettek, akiktől a pártra, különféle üzleti vállalkozásokra, valamint politikai érdekekre hivatkozva vett át egyenként is közel egymillió forintos összegeket.

A HaberEger.hu több, egymástól független forrásra hivatkozva azt is írta, hogy Balla ügyében a zsarolás törvényi tényállása sem kizárható, ugyanis egy egri vállalkozótól úgy követelt pénzt írásban, hogy azzal fenyegetőzött: amennyiben nem fizet, feljelenti őt költségvetési csalásért. A lap szerint a volt DK-s politikus szerencsére azzal se nagyon törődött, hogy ne hagyjon maga után bizonyítékokat.

Balla Péter az április 12-i választásokon a Heves megyei 1-es számú választókörzetben indult a DK színeiben, ahol a szavazatok mindössze 0,89 százalékát szerezte meg. A körzetet a tiszás Bódis Péter nyerte 55,5 százalékkal a 36,6 százalékot szerző fideszes Pajtók Gábor előtt. Bő egy hónapja, június 25-én aztán Balla bejelentette, hogy kilép a DK-ból, mondván, a párt „már nem azt a karakteres, vidéki baloldalt képviseli, amely hisz a munkában, a rendben, a nemzeti felelősségben és a társadalmi igazságosságban.”