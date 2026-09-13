Antonelli verhetetlen, tovább növelte előnyét az összetettben

Kimi Antonelli;

2026-09-13 18:49:00 CEST

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma–1-es Spanyol Nagydíjat a vadonatúj madridi pályán, ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A 20 éves versenyző Max Verstappent és Lando Norrist megelőzve szerezte meg újabb győzelmét.

Antonelli a rajtnál a második helyről indulva többször is megpróbálta megelőzni a pole pozícióból rajtoló Norrist, de mindkét alkalommal le kellett adnia a pozíciót. Verstappen közben szintén előrelépett, ám egy szabálytalan előzés miatt vissza kellett adnia a helyét Lewis Hamiltonnak. A Ferrari brit pilótájának futama nem sokkal később fékhiba miatt gyakorlatilag véget ért.

A verseny közepén Charles Leclerc állt az élre, miután a mezőny nagy része a Stroll autójának meghibásodása miatt elrendelt virtuális biztonsági autós szakasz alatt kereket cserélt.

Norris azonban rosszul jött ki a kerékcseréből, a McLaren szerelői ugyanis nehezen tudták leszedni a jobb első kereket, így több pozíciót is veszített.

Leclerc egészen a 48. körig vezette a futamot, ekkor azonban a Ferrari végül kihívta kerékcserére. Antonelli így átvette a vezetést, mögötte Verstappen és Norris haladt. A hajrában a Mercedes olasz versenyzője fokozatosan elhúzott riválisaitól, és végül közel 4,5 másodperces előnnyel nyerte meg a futamot. Verstappen megőrizte második helyét a végig támadó Norris előtt.

A győzelemmel Antonelli tovább növelte előnyét az összetettben:

már 81 ponttal előzi meg csapattársát, az ötödik helyen célba érő George Russellt.

A világbajnokság két hét múlva Bakuban, az Azeri Nagydíjjal folytatódik.