Antonelli verhetetlen, tovább növelte előnyét az összetettben

Antonelli a rajtnál a második helyről indulva többször is megpróbálta megelőzni a pole pozícióból rajtoló Norrist, de mindkét alkalommal le kellett adnia a pozíciót. Verstappen közben szintén előrelépett, ám egy szabálytalan előzés miatt vissza kellett adnia a helyét Lewis Hamiltonnak. A Ferrari brit pilótájának futama nem sokkal később fékhiba miatt gyakorlatilag véget ért.
A verseny közepén Charles Leclerc állt az élre, miután a mezőny nagy része a Stroll autójának meghibásodása miatt elrendelt virtuális biztonsági autós szakasz alatt kereket cserélt.
Norris azonban rosszul jött ki a kerékcseréből, a McLaren szerelői ugyanis nehezen tudták leszedni a jobb első kereket, így több pozíciót is veszített.
Leclerc egészen a 48. körig vezette a futamot, ekkor azonban a Ferrari végül kihívta kerékcserére. Antonelli így átvette a vezetést, mögötte Verstappen és Norris haladt. A hajrában a Mercedes olasz versenyzője fokozatosan elhúzott riválisaitól, és végül közel 4,5 másodperces előnnyel nyerte meg a futamot. Verstappen megőrizte második helyét a végig támadó Norris előtt.
A győzelemmel Antonelli tovább növelte előnyét az összetettben:
már 81 ponttal előzi meg csapattársát, az ötödik helyen célba érő George Russellt.
A világbajnokság két hét múlva Bakuban, az Azeri Nagydíjjal folytatódik.