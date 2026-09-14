Zverev annyira koncentrált, hogy még azt sem vette észre: már megnyerte a US Opent

US Open;

2026-09-14 12:25:00 CEST

Az első helyen kiemelt Alexander Zverev nyerte a US Open egyesének döntőjét, miután 6:3, 7:6, 5:7, 6:2-re legyőzte az amerikai Ben Sheltont, így pályafutása második Grand Slam-győzelmét aratta.

Zverev, a szovjet szülőktől származó, de már Hamburgban született német sztár az első két fordulóban ötszettes csatába bonyolódott, majd a döntőig sorozatban négy partit hozott le játszmavesztés nélkül a US Openen, ami helyből mutatta: a kiemelési szisztéma valóban a reális erőviszonyokra reflektál. Karrierje ezt megelőzően öt Grand Slam-döntőig ívelt, igaz, ebből négyet elbukott, de az idén áttörte a falat: a Roland Garros salakján már őt ünnepelte a teniszvilág. Az amerikai Ben Shelton nála jóval kisebb név a szakmában a maga két eddigi GS-elődöntőjével, de hát a hazai pálya ugye…

A közönség támogatása ellenére nem indult jól neki a döntő, rögtön elveszítette az adogatójátékát, majd fogadóként sem volt esélye gémet nyerni, végül kettős hibával bukta a játszmát is – mindössze 41 perc alatt (6:3). A második szettre felpörgött az amerikai, rövidítésig hajtotta a németet, de ott Zverev megint pontosabban akciózott, 7-2-vel húzta be a tie-breaket (7:6).

Mivel az amerikai 0–2-ről még sohasem fordított meg mérkőzést, ez nem jelentett jól, de nem adta fel, s noha Zverev is rendesen kapart, még egy szettlabdát is hárított, ám Shelton szépített (5:7) a harmadik szettben. A negyedikben viszont már nem volt pardon, Zverer letolta a pályáról riválisát. Jellemző momentum volt, hogy

annyira csak a következő labdamenetre koncentrált, hogy a 3 óra 36 perces meccs utolsó pontjánál azt sem tudta, hogy megnyerte a US Opent, és csak kábé tíz másodperc múlva esett le neki, hogy már nem kell többet szerválnia New Yorkban.

A vége: Zverev (német, 1.)–Shelton (amerikai, 8.) 6:3, 7:6 (7–2), 5:7, 6:2. Amerikai férfi amúgy 2003-ban, még Andy Roddick révén nyert legutóbb US Opent.