Drámai mértékben csökkent a gyermekszületések száma, de a pénzosztás önmagában nem fordítja meg a trendet

ENSZ;OECD;demográfia;termékenység;gyermekvállalás;

2026-09-14 20:30:00 CEST

A fejlett országok többségében már jóval kevesebb gyermek születik annál, amennyi a népesség természetes utánpótlásához szükséges. Az ENSZ szerint sok fiatal nem azért mond le a családalapításról, mert nem akar gyermeket, hanem mert a lakhatási, munkahelyi és párkapcsolati bizonytalanság egyre nehezebbé teszi tervei megvalósítását.

A termékenység csökkenése ma már nemcsak a gazdag országok problémája, hanem egyre szélesebb globális jelenség. Az OECD legfrissebb összesítése szerint 2024-ben Izrael kivételével valamennyi tagállamban a nagyjából 2,1-es reprodukciós szint alatt maradt az egy nőre jutó gyermekek száma. Az ENSZ adatai szerint a világ országainak és területeinek több mint felében ugyanez a helyzet. A folyamat a fejlett Európán és Kelet-Ázsián túl Latin-Amerika, a Közel-Kelet és Dél-Ázsia számos államát is elérte, ezért az öregedés és a későbbi népességfogyás egyre több kormány gazdaságpolitikájának központi kérdésévé válik.

A politikai válasz sok helyen látványos, a gyerekvállalást látszólag segítő programokban jelenik meg: adókedvezményekben, készpénzes támogatásokban, lakhatási segítségben vagy a reprodukciós egészséggel kapcsolatos kampányokban. A tapasztalat azonban jóval óvatosabb következtetésre int. Az OECD Magyarországról készített 2026-os jelentése is azt emeli ki, hogy a pénzbeli ösztönzők önmagukban csak korlátozottan változtatják meg a gyermekvállalási pályát. A szervezet szerint a megfizethető bölcsőde, a kiszámítható munka, valamint az anyák és apák között jobban megosztott szülői szabadság tartósabban csökkentheti a családalapítás akadályait.

Nem csak arról van szó, hogy kevesebben akarnak gyermeket

Az ENSZ Népesedési Alapjának 2025-ös, tizennégy országra kiterjedő felmérése alapvetően átírta a vitát. A megkérdezettek közel negyede átélt olyan időszakot, amikor szeretett volna gyermeket, de ezt a kívánt időpontban nem tudta megvalósítani. Több mint felük pénzügyi bizonytalanságot, drága lakhatást, bizonytalan munkát vagy a gyermekgondozás költségeit nevezte meg akadályként. Mások az egészségügyi problémákat, a megfelelő partner hiányát, a háztartási és gondozási munka egyenlőtlen megoszlását, illetve a háborúkkal és a jövővel kapcsolatos félelmeket emelték ki.

Ez azért fontos, mert a „demográfiai összeomlás” retorikája könnyen azt sugallja, hogy az egyéni döntéseket kellene megváltoztatni. Az UNFPA szerint a valódi probléma inkább az, hogy sok ember nem tudja megvalósítani saját családterveit. A harmincas éveik végére vagy a negyvenes éveikbe érve sokan kevesebb gyermeket nevelnek, mint amennyit fiatalabb korukban szerettek volna. A későbbre tolódó első szülés pedig biológiai okokból is csökkenti a további gyermekek esélyét. A tartósan magas lakásárak, a hosszú képzési idő és a bizonytalan karrierkezdés ezért közvetlen demográfiai tényezővé vált.

A skandináv példa sem csodaszer

Észak-Európát sokáig a családpolitika legsikeresebb modelljeként emlegették, de a termékenység ott is visszaesett. Az OECD 2026-os dán országjelentése szerint a családok számára kedvező intézményi környezet ellenére Dánia mutatója két évtized alatt jelentősen csökkent. Ugyanakkor a minőségi gyermekellátás, a magas női foglalkoztatás és a kisebb anyasági karrierhátrány továbbra is mérsékli azokat a kényszereket, amelyek más országokban erősebben eltérítik a párokat eredeti terveiktől. Vagyis a skandináv modell nem fordította vissza a trendet, de kedvezőbb feltételeket teremt a kívánt családméret eléréséhez.

A demográfiai következmények közben egyre kézzelfoghatóbbak. Kevesebb fiatal lép be a munkaerőpiacra, miközben nő az idősek aránya, ami nyomást gyakorol a nyugdíj- és egészségügyi rendszerekre. A lakosságfogyás egyes térségekben iskolák, szolgáltatások és infrastruktúrák fenntartását is megnehezítheti. A bevándorlás rövid és középtávon enyhítheti a munkaerőhiányt, de politikailag sok országban erősen vitatott eszköz. Emiatt a következő években várhatóan tovább nő a kormányzati nyomás a születésszám emelésére.

A globális kép ugyanakkor nem azonos a világ népességének azonnali zuhanásával. Az ENSZ előrejelzései szerint több afrikai és dél-ázsiai országban még évtizedekig gyors növekedés várható, miközben Európa, Kelet-Ázsia és egyre több latin-amerikai állam már az elöregedés következményeivel szembesül. A termékenységi ráták közötti különbségek ráadásul hosszú távon közelednek egymáshoz: az OECD szerint a korábban nagyon magas mutatókkal rendelkező országokban volt a legnagyobb visszaesés. A demográfiai vita ezért egyszerre szól népességfogyásról, migrációról és arról, miként lehet az eltérő korstruktúrájú térségek gazdasági alkalmazkodását kezelni.

A hosszabb távú alkalmazkodásban ezért a termelékenység növelése, az idősebbek foglalkoztatása és a migráció kezelése is ugyanúgy szerepet kap, mint maga a családpolitika.

A kutatások alapján azonban a tartós eredmény nem a családok „meggyőzéséből”, hanem a kényszerek csökkentéséből várható. A megfizethető lakhatás, a stabil foglalkoztatás, a hozzáférhető bölcsőde és óvoda, valamint a gondozási feladatok igazságosabb megosztása egyszerre javíthatja a fiatal felnőttek biztonságérzetét és a gyermekvállalás feltételeit. A világ népessége még nem omlik össze, és számos térségben továbbra is gyorsan nő. Az viszont egyre világosabb, hogy a termékenység csökkenése tartós globális átalakulás, amelyet egyetlen bónusz, adókedvezmény vagy kampány sem képes önmagában megfordítani.