Drámai mértékben csökkent a gyermekszületések száma, de a pénzosztás önmagában nem fordítja meg a trendet

A termékenység csökkenése ma már nemcsak a gazdag országok problémája, hanem egyre szélesebb globális jelenség. Az OECD legfrissebb összesítése szerint 2024-ben Izrael kivételével valamennyi tagállamban a nagyjából 2,1-es reprodukciós szint alatt maradt az egy nőre jutó gyermekek száma. Az ENSZ adatai szerint a világ országainak és területeinek több mint felében ugyanez a helyzet. A folyamat a fejlett Európán és Kelet-Ázsián túl Latin-Amerika, a Közel-Kelet és Dél-Ázsia számos államát is elérte, ezért az öregedés és a későbbi népességfogyás egyre több kormány gazdaságpolitikájának központi kérdésévé válik.
A politikai válasz sok helyen látványos, a gyerekvállalást látszólag segítő programokban jelenik meg: adókedvezményekben, készpénzes támogatásokban, lakhatási segítségben vagy a reprodukciós egészséggel kapcsolatos kampányokban. A tapasztalat azonban jóval óvatosabb következtetésre int. Az OECD Magyarországról készített 2026-os jelentése is azt emeli ki, hogy a pénzbeli ösztönzők önmagukban csak korlátozottan változtatják meg a gyermekvállalási pályát. A szervezet szerint a megfizethető bölcsőde, a kiszámítható munka, valamint az anyák és apák között jobban megosztott szülői szabadság tartósabban csökkentheti a családalapítás akadályait.
Nem csak arról van szó, hogy kevesebben akarnak gyermeket
Az ENSZ Népesedési Alapjának 2025-ös, tizennégy országra kiterjedő felmérése alapvetően átírta a vitát. A megkérdezettek közel negyede átélt olyan időszakot, amikor szeretett volna gyermeket, de ezt a kívánt időpontban nem tudta megvalósítani. Több mint felük pénzügyi bizonytalanságot, drága lakhatást, bizonytalan munkát vagy a gyermekgondozás költségeit nevezte meg akadályként. Mások az egészségügyi problémákat, a megfelelő partner hiányát, a háztartási és gondozási munka egyenlőtlen megoszlását, illetve a háborúkkal és a jövővel kapcsolatos félelmeket emelték ki.
Ez azért fontos, mert a „demográfiai összeomlás” retorikája könnyen azt sugallja, hogy az egyéni döntéseket kellene megváltoztatni. Az UNFPA szerint a valódi probléma inkább az, hogy sok ember nem tudja megvalósítani saját családterveit. A harmincas éveik végére vagy a negyvenes éveikbe érve sokan kevesebb gyermeket nevelnek, mint amennyit fiatalabb korukban szerettek volna. A későbbre tolódó első szülés pedig biológiai okokból is csökkenti a további gyermekek esélyét. A tartósan magas lakásárak, a hosszú képzési idő és a bizonytalan karrierkezdés ezért közvetlen demográfiai tényezővé vált.
A skandináv példa sem csodaszer
Észak-Európát sokáig a családpolitika legsikeresebb modelljeként emlegették, de a termékenység ott is visszaesett. Az OECD 2026-os dán országjelentése szerint a családok számára kedvező intézményi környezet ellenére Dánia mutatója két évtized alatt jelentősen csökkent. Ugyanakkor a minőségi gyermekellátás, a magas női foglalkoztatás és a kisebb anyasági karrierhátrány továbbra is mérsékli azokat a kényszereket, amelyek más országokban erősebben eltérítik a párokat eredeti terveiktől. Vagyis a skandináv modell nem fordította vissza a trendet, de kedvezőbb feltételeket teremt a kívánt családméret eléréséhez.
A demográfiai következmények közben egyre kézzelfoghatóbbak. Kevesebb fiatal lép be a munkaerőpiacra, miközben nő az idősek aránya, ami nyomást gyakorol a nyugdíj- és egészségügyi rendszerekre. A lakosságfogyás egyes térségekben iskolák, szolgáltatások és infrastruktúrák fenntartását is megnehezítheti. A bevándorlás rövid és középtávon enyhítheti a munkaerőhiányt, de politikailag sok országban erősen vitatott eszköz. Emiatt a következő években várhatóan tovább nő a kormányzati nyomás a születésszám emelésére.
A globális kép ugyanakkor nem azonos a világ népességének azonnali zuhanásával. Az ENSZ előrejelzései szerint több afrikai és dél-ázsiai országban még évtizedekig gyors növekedés várható, miközben Európa, Kelet-Ázsia és egyre több latin-amerikai állam már az elöregedés következményeivel szembesül. A termékenységi ráták közötti különbségek ráadásul hosszú távon közelednek egymáshoz: az OECD szerint a korábban nagyon magas mutatókkal rendelkező országokban volt a legnagyobb visszaesés. A demográfiai vita ezért egyszerre szól népességfogyásról, migrációról és arról, miként lehet az eltérő korstruktúrájú térségek gazdasági alkalmazkodását kezelni.
A hosszabb távú alkalmazkodásban ezért a termelékenység növelése, az idősebbek foglalkoztatása és a migráció kezelése is ugyanúgy szerepet kap, mint maga a családpolitika.
A kutatások alapján azonban a tartós eredmény nem a családok „meggyőzéséből”, hanem a kényszerek csökkentéséből várható. A megfizethető lakhatás, a stabil foglalkoztatás, a hozzáférhető bölcsőde és óvoda, valamint a gondozási feladatok igazságosabb megosztása egyszerre javíthatja a fiatal felnőttek biztonságérzetét és a gyermekvállalás feltételeit. A világ népessége még nem omlik össze, és számos térségben továbbra is gyorsan nő. Az viszont egyre világosabb, hogy a termékenység csökkenése tartós globális átalakulás, amelyet egyetlen bónusz, adókedvezmény vagy kampány sem képes önmagában megfordítani.A szívhangrendelet nem ért célt, Magyarországon drámaian visszaesett az élve születések számaMegint kevesebb gyerek született Magyarországon, mint egy évvel korábban