Kis lépés a királyság szétesése felé: növelik a Westminsterre gyakorolt nyomást

Észak-Írország;Skócia;Egyesült Királyság;Wales;

2026-09-14 16:36:00 CEST

A Skót Nemzeti Párt (SNP), a Plaid Cymru és a Sinn Féin első emberei Cardiffban megállapodtak: saját útjukon, de egymást támogatva akarják kikényszeríteni, hogy Skócia, Wales és Észak-Írország választói dönthessenek jövőjükről, az esetleges elszakadásról. Andy Burnham kormánya egyelőre elutasítja az újabb referendumokat. Trump kijelentése csak ráerősített.

Az Egyesült Királyság alkotmányos jövőjéről szóló vita új szakaszba lépett hétfőn Cardiffban. John Swinney skót, Rhun ap Iorwerth walesi és Michelle O’Neill északír első miniszter pártvezetőként – az SNP, a Plaid Cymru és a Sinn Féin nevében – együttműködési megállapodást írt alá, amely az önrendelkezés jogát és a demokratikus referendumok lehetőségét állítja középpontba. A dokumentum nem közös elszakadási menetrend, és egyik résztvevő sem vállalt egységes határidőt. Politikai súlya abból fakad, hogy a három decentralizált országrész élén most először egyszerre áll olyan kormányfő, aki hosszabb távon az Egyesült Királyság jelenlegi szerkezetének megváltoztatását támogatja.

A memorandum szerint a Westminsternek fel kell készülnie arra, hogy Skóciában, Walesben és Észak-Írországban megerősödhet „az alkotmányos változás” iránti igény. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a végső döntést a politikai jövőről minden esetben az adott terület lakosságának kell meghoznia. Ez még nem jelenti azt, hogy Cardiffban egyfajta „elszakadási szerződést” írtak volna alá, inkább arról van szó, hogy a három nacionalista párt vezetője közös politikai elvekben állapodott meg. O’Neill ráadásul Észak-Írország hatalommegosztási rendszere miatt nem a teljes stormonti végrehajtó hatalom nevében írta alá a dokumentumot.

A legerősebb konkrét vállalást John Swinney tette.

A skót miniszterelnök azt mondta, öt éven belül újabb függetlenségi népszavazást akar,

és azt jósolta, hogy Andy Burnham lehet az Egyesült Királyság utolsó miniszterelnöke. A skót nacionalisták számára különösen fontossá vált Burnham múlt heti parlamenti mondata, amelyben az északír határszavazás logikájáról beszélve azt mondta: ha egyértelmű társadalmi igény alakul ki, Skóciában is hasonló helyzet állhat elő. A Downing Street utóbb igyekezett lehűteni az értelmezéseket, és jelezte, hogy nincs hivatalos fordulat a második skót referendum ügyében.

A referendumok útjai eltérnek

Skócia és Észak-Írország jogi helyzete azonban nem azonos. A nagypénteki megállapodás kifejezetten rendelkezik arról, hogy a brit kormánynak határszavazást kell kiírnia, ha valószínűsíthető, hogy az északír választók többsége az Ír Köztársasággal való egyesülést támogatná. Skóciában nincs ilyen automatikus mechanizmus. A 2014-es referendumhoz a Westminster ideiglenesen átadta a szükséges jogkört Edinburghnak, és a brit legfelsőbb bíróság 2022-ben kimondta, hogy a skót parlament önállóan nem írhat ki jogilag kötelező függetlenségi népszavazást.

Walesben még távolabbi az elszakadás. A Plaid Cymru májusi választási győzelme történelmi fordulatot hozott, Rhun ap Iorwerth személyében először vezeti a walesi kormányt a párt politikusa. Az új kabinet azonban első ciklusában nem ígért függetlenségi referendumot. A közvélemény is óvatosabb: egy szeptemberben ismertetett Survation-felmérés szerint a biztos választók 32 százaléka támogatná az önálló Walest, 68 százaléka ellenezné. A fiatalabb korosztályokban viszont már többségben vannak a függetlenség hívei, ami hosszabb távon változtathat az erőviszonyokon.

Skóciában már jóval kiegyenlítettebb a helyzet.

A támogatottság évek óta ötven százalék körüli, ezért az SNP abból indul ki, hogy tartós többségi igény esetén London politikailag egyre nehezebben tagadhatná meg az új voksolást. Észak-Írországban az ír egység támogatottsága alacsonyabb, de a Sinn Féin szerint a vita ma már nem elméleti kérdés. O’Neill 2030 körül szeretne referendumot, miközben a brit kormány azt állítja: jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az egyesüléspártiak többségben lennének.

Trump is belépett a vitába

A cardiffi találkozónak különös hátteret adott Donald Trump írországi látogatása. Az amerikai elnök Dublinban előbb azt mondta, „szívesen látná” az ír sziget egyesülését, majd vasárnap megjegyezte, szerinte az előbb-utóbb úgyis bekövetkezik. A kijelentés szokatlanul közvetlen beavatkozás volt egy olyan ügybe, amelyben Washington korábban jellemzően a nagypénteki megállapodás kereteinek tiszteletben tartását hangsúlyozta. Az unionista pártok élesen bírálták Trumpot, Michelle O’Neill viszont úgy értékelte, hogy a megjegyzések is bizonyítják: az ír egységről szóló vita élő politikai kérdés.

Andy Burnham kormánya eközben próbál különbséget tenni a decentralizáció további mélyítése és az Egyesült Királyság felbomlása között. A miniszterelnök júliusban még kategorikusan kizárta az újabb skót népszavazást, majd szeptemberben árnyaltabban fogalmazott, amikor társadalmi konszenzus esetére nyitva hagyott egy elvi lehetőséget. Észak-Írország viszont ragaszkodik ahhoz, hogy a nagypénteki megállapodásban lefektetett feltételek teljesülése nélkül nincs helye határszavazásnak. A Downing Street most is a megélhetési válságot, a közszolgáltatásokat és a gazdasági növekedést nevezi fontosabb feladatnak az alkotmányos vitánál.

A három nacionalista párt közös fellépése ezért egyelőre inkább politikai nyomásgyakorlás, mintsem közvetlen útiterv az Egyesült Királyság széteséséhez.

A résztvevők céljai és időzítése eltérő, és egyikük sem tudja London nélkül egyszerűen kikényszeríteni a saját forgatókönyvét. A helyzet újdonsága mégis kézzelfogható: először áll egyszerre Skócia, Wales és Észak-Írország élén olyan politikus, aki saját nemzete hosszú távú jövőjét nem feltétlenül a brit állam jelenlegi keretei között képzeli el. Cardiffban ezt a különálló törekvésekből közös politikai üzenetté formálták.