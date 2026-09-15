Ausztrál jelzés alapján fogták el a kaposvári gyerekpornó-gyűjtőt

Kaposvár;gyermekpornográfia;

2026-09-15 08:13:00 CEST

A nyomozók közel 5000 darab gyermekpornós tartalmat találtak az illető számítógépén és mobilján.

Minősített gyermekpornográfia miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség egy kaposvári férfival szemben, aki eredményes nemzetközi bűnügyi együttműködés alapján vált beazonosíthatóvá.

A vádirat lényege szerint az ausztrál rendőrség sikeresen azonosított egy gyermekpornfelvételek letöltésére használt weboldalt, melynek elérési adatai alapján azonosíthatóvá váltak a weboldal felhasználói is. Ezek elemzése után az ausztrál társhatóságok jelzést küldtek a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályának, az NNI nyomozói pedig a beszerzett digitális nyomok alapján azonosították a Kaposvár belvárosában élő férfit.

Kutatást tartottak nála, s a vádlott birtokában lévő számítógépről és mobiltelefonról közel 5000 darab gyermekpornós tartalmat foglaltak le, köztük olyanokat is, melyeken tizenkét évesnél fiatalabb gyerekek voltak láthatók.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetlen előéletű férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés, közügyektől és foglalkozástól eltiltás kiszabására tett indítványt azzal a kitétellel, hogy a bíróság a vádlottat a feltételes szabadság lehetőségéből is zárja ki.