Ismeretlen drónt lőttek le Litvániában a NATO-vadászgépei

Litvánia;NATO;Baltikum;légtérsértés;drón;

2026-09-15 09:38:00 CEST

Belarusz felől érkezett és nyugatra tartott. Sérültekről nincs információ.

A NATO vadászgépei lelőttek egy drónt Litvánia felett - jelentette be kedden Gitanas Nauseda litván elnök az MTI szerint.

Egy drónt, amely tegnap éjjel megsértette Litvánia légterét, gyorsan lelőtték a NATO vadászgépei - írta Nauseda az X közösségi oldalán, anélkül, hogy megnevezte volna, melyik országhoz tartozott a drón. Az államfő hozzátette: miközben Oroszország fokozza agresszióját Ukrajna ellen, az ilyen felkészültség létfontosságú a régiónk számára. Litvánia a NATO-szövetségeseivel együtt meg fogja védeni légterét.

A litván nemzeti rádió, az LRT a Nemzeti Válságkezelő Központ (NKVC) adataira hivatkozva azt közölte, hogy a drón a szomszédos Belarusz felől érkezett, és nyugat felé tartott. Az ország középső részén, a Kaunasi-tó közelében zuhant le.

A történtekkel párhuzamosan a lengyel hadsereg vezérkara hétfőről keddre virradó éjjel bejelentette, hogy műveleteket hajtott végre az ország felett az orosz drónok Ukrajna ellen intézett támadásai miatt.