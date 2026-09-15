Több gigányi adatot foglalt le az NNI az Országos Onkológiai Intézetben

NNI;hűtlen kezelés;Országos Onkológiai Intézet;lefoglalás;eszközbeszerzés;

2026-09-15 17:15:00 CEST

A nyomozók a kórház eszközbeszerzései okán folytatnak büntetőeljárást hűtlen kezelés miatt. Gyanúsítottja egyelőre nincs az ügynek.

A Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-Visszaszerzési Hivatal (NNI VVH) az Országos Onkológiai Intézettel kapcsolatban több hónapja folytat nyomozást ismeretlen tettessel szemben, nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt. A büntetőeljárás a kórház egy adott időszakára vonatkozó, gazdasági működését érintő eszközbeszerzések jogi és gazdasági körülményeinek vizsgálatára irányul – közölte holnapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.

Azt írják, hogy az eddigi adatok tisztázása, valamint további bizonyítékok beszerzése érdekében az NNI VVH ma délelőtt házkutatást tartott az intézetben. A nyomozók a büntetőeljárás szempontjából minden releváns dokumentumot és adatot lefoglaltak. Így az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó valamennyi iratot, valamint további bizonyítási eszközöket. Az elektronikus adathordozókról – így számítógépekről, laptopokról, mobiltelefokról – lementett adatok több gigabyte-ot tesznek ki.

Az eljárás jelenlegi fázisában a nyomozók többek között az eszközbeszerzések előkészítésének és lebonyolításának körülményeit vizsgálják, valamint az azokkal kapcsolatos döntések és szerződések jogszerűségét. Emellett

a legfontosabb kérdés annak tisztázása, hogy a szabálytalan közbeszerzések során érte-e vagyoni hátrány az intézetet.

A büntetőeljárás ismeretlen elkövetővel szemben folyik, gyanúsítotti kihallgatás ezidáig nem történt.