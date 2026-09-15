Jogerős, ismét bejegyzett egyház lett a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

bejegyzés;egyházak;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;Fővárosi Törvényszék;jogerős;

2026-09-15 16:45:00 CEST

Az Iványi Gábor vezette egyház a státuszát már négy éve megkapta, de az akkori ügyészség azt megtámadta. A Fővárosi Törvényszék mostani jogerős döntése azt jelent, hogy a MET-nek is automatikusan jár az 1 százalékos felajánlások után a kiegészítő állami támogatás.

Jogerősen ismét bejegyzett egyházként vette nyilvántartásba a Fővárosi Törvényszék a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget (MET) – ezt az Iványi Gábor vezette egyház a Facebook-oldalán tette közzé. Mint írták, a bejegyzett egyházi státuszt a MET már 2022-ben megkapta, de a végzés ellen az ügyészség felülvizsgálati eljárást indított. 2024 decemberében a Kúria hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla határozatait, és a MET újra nyilvántartásba vett egyházi státuszba került. – Hosszadalmas jogi küzdelem után 2026 júliusában született meg az elsőfokú pozitív döntés, és mivel az ügyészség nem nyújtott be fellebbezést, a végzés 2026. szeptember 7-én jogerőre emelkedett – tették hozzá.

A döntés azt jelenti, hogy a hatályos egyházi törvény szerint bejegyzett egyházként automatikusan jár az 1 százalékos felajánlások után a kiegészítő állami támogatás. – Az elmúlt három évben a státusz visszaminősítése miatt a MET közel 2 milliárd forint kiegészítő támogatástól esett el. A MET célja a 2011 előtti jogosultságainak visszaszerzése, ehhez a bevett egyházi státusz áll a legközelebb. A törvény szerint „a bevett egyház az olyan bejegyzett egyház, amellyel az állam a közösségi célok érdekében történő együttműködésről átfogó megállapodást kötött” – olvasható a közleményben.

Arra is kitértek, hogy a MET többször kezdeményezte az ilyen, a bevett egyházi megállapodásról szóló tárgyalások megkezdését az új kormánynál, egyelőre még nem indult el a hivatalos egyeztetés. Nyilvántartásba vett egyházként is köthettek volna a MET-tel ilyen megállapodást. Bejegyzett egyházként a szerződés időtartama 10-ről 15 évre emelkedik a törvény szerint. Mint írták, a bevett egyházi státusz orvosolná a közel másfél évtizedes jogsértő állapotot, és olyan kiegészítő normatív támogatásokkal járna, amelyek biztosítanák a MET és az egyházi fenntartású szociális, oktatási és egészségügyi intézmények hosszú távú biztonságos működését. – A MET minden szükséges adminisztratív előkészületet megtett az állammal való szerződéskötés gyors és hatékony lebonyolításához. Bízunk benne, hogy rövid időn belül tárgyalóasztalhoz ülhetünk a kormány illetékeseivel – zárták a bejegyzést, amelyben köszönetet mondanak támogatóiknak, akik az előző kormány ellehetetlenítő lépései ellenére felajánlásaikkal kulcsszerepet játszottak a bejegyzett egyházi státusz meg- és visszaszerzésében.