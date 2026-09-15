Megnyílt a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás a Robert Capa Központban

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ;Magyar Sajtófotó Kiállítás;

2026-09-15 21:00:00 CEST

A 44. Magyar Sajtófotó Pályázatra 258 szerző 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen. Lapunk több volt és jelenlegi munkatársának képei is megtekinthetők a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban megnyílt kiállításon.

Kőrösi Orsolya, a Capa Központ ügyvezető igazgatója felidézte a fényképezés kezdeteit, és kiemelte, hogy a fotók már akkoriban sem csak megmutatták a világot, hanem állítottak róla valamit. Tehát már akkori is felmerült, mennyire bízhatunk abban, hogy amit egy fényképen látunk, az igaz-e. Éppen ezért nemcsak egy tisztelgés volt egy nagy név előtt, amikor a fotográfiai központot Robert Capáról nevezték el, hanem egy vállalás: a kép és a valóság viszonyát ne kerüljük meg. Ma már a mesterséges intelligencia segítségével néhány másodperc alatt generálhatunk bármilyen képet, aminek talán soha nem volt valósága, éppen ezért szerinte a fotóriporterek jelentősége nem csökkent, hanem nőtt.

„Nem egyszerűen képeket készít, hanem jelen van, tanúskodik, választ és értelmez. A saját nevével vállalja, hogy amit megmutat, annak köze van a valósághoz”

– tette hozzá.

A 44. Magyar Sajtófotó Pályázatra 258 szerző 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen. A képeket nemzetközi zsűri bírálta el egy négy fordulós kiválasztási procedúra során. A zsűri tagjai voltak: (elnök) Petr Mlch, a ČTK (Cseh Hírügynökség) Photobank (Prága) főszerkesztője, Stephane Arnaud az AFP francia hírügynökség (Párizs) fotó-főszerkesztője, Bácsi Róbert László, fotográfus, a Pictorial Collective elnöke (Budapest), Adrian Evans, a Panos Pictures fotóügynökség (Nagy-Britannia) igazgatója és Szabó Bernadett, a Reuters angol hírügynökség fotóriportere (Budapest).

Az ünnepélyes díjátadó április 23-án volt a Capa Központ Rendezvénytermében, de a legjobb képekből összeállított kiállítást a hagyományoktól eltérően csak most, ősszel nyitották meg.

A Capa Központban azonban nem csak a MÚOSZ Nagydíját és az André Kertész-nagydíjat elnyert képeket és a tizenhat kategória első három helyezettjét, valamint a különdíjakkal jutalmazott fotókat láthatja a közönség. A kiállítás kurátora, Bánkuti András több tucat remek fényképet állított még ki a legkülönbözőbb témákból, így a tárlat a nézőkben felidézi a múlt év legfontosabb eseményeit. Egy utazó tárlatot is összeállított a pályaművekből, amely május közepén Pécsről indult, és Siófok, Balatonföldvár, Keszthely, Győr után ezekben a napokban Mosonmagyaróváron látható.

A 44. Magyar Sajtófotó Pályázat anyagából idén is elkészült Az év fotói évkönyv, amelyben két nyelven, a fotósok rövid életrajzával bővítve, a díjazott munkák mellett bőséges válogatás látható a beküldött fotográfiákból.

Flajsz Péter Gergő, lapunk fotóriportere Ha már élőben úgysem című képe a döntőbe jutott, ám végül nem került be kategóriájában a top háromba.

A kiállítás a Capa Központ (1065 Budapest, Nagymező u. 8.) emeleti kiállítóterében november 8-ig látogatható.