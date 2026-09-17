Üzletszerű szépelgés körében elkövetett populista parasztvakítás halmazatban

Orbán Viktor;elszámoltatás; NER;

2026-09-17 06:00:00 CEST

Kis magyar sztornográfia

– Aranykonvojügy? Nemzeti Kulturális Alap-botrány? Kaminski-gate? Kormányzati kommunikációs panama? Nemzeti konzultációs átverés? Választási csalás? MNB-pénzlapátolás?

– Üzemanyagár-sapka.

– Üzemanyagár-sapka? Ugye csak viccel?

– Tizenöt év letöltendővel sosem viccelek.

– Na de ezt most mégis hogy?

– A számból vette ki a szót. De miért van ennyire kiakadva?

– Buktam az Unibet-fogadásom.

– Már amennyiben?

– Feltettem az anyósom nyugdíját, hogy először az aranykonvojügyben meszelik el.

– Sajnálom, hogy csalódást okoztam.

– Írjuk a többi közé.

– És magát miért varrták be?

– Az anyósomat érzékeny szálak fűzték a nyugdíjához.

– Mennyit kapott?

– Jó magaviselet mellett fél év csücsülés.

– Nekem hat és fél lehet, jó magaviselettel.

– Lesz az több is, ha elítélik még tíz-húsz ügyben.

– Látom, nem nekem drukkol.

– Hallja, fater, Putyin halálos ölelésében irgalmatlanul nagy pofával rámolták ki az államkasszát, fülsiketítően tolták az elmeháborodott propagandát, mindezt tenyérbemászó fölényeskedéssel. Biztos volt, hogy nem várt helyről rúgják magukat gyomorszájon.

– Ne is mondja.

– Kegyelem egy pedofilsegítőnek, amit egy évvel később észrevesz egy jogász. Szívás.

– Az. Jelzem, a nemzeti oldal mindig is…

– Kérem, csak ezt ne! A könnyű testi sértés ellenkezne az elveimmel és a jó magaviselet legmegengedőbb értelmezésével is.

– Na de kérem!

– Vicceltem, a légynek sem tudnék ártani, és az mégiscsak valami, hogy egy volt miniszerelnökkel ülhetek.

– Ha nem sértem meg, egyedül van az örömével.

– A kóterben 78 százalék örül.

– Nem jó számok, de a meccsnek akkor vége, ha a spori lefújja.

– Jaj, fater! És az üzemanyagár-sapka miatt hogy tudták hűvösre tenni?

– Az ügyész szerint nem tisztességes olyan érzetet kelteni az állampolgárokban, mintha az üzemanyagár-csökkentést egy orioni pénzbányából küldték volna Elon Musk Starlinkjén. Szerinte egy kormány akkor korrekt, ha nem jutalmazza a választópolgárok együgyűségét, s elmondja, hogy az olcsóbb benzin és gázolaj fedezetét a költségvetés állta. Vagyis minden egyes választópolgár fizette a havi 50 milliárdos tételt, a kis pénzű adófizetőket is terhelte az ötliteres BMW-ket hajtók tankolásának ármérséklése.

– Igaz, ami igaz. És mit szólt a vádakhoz?

– Amit a rezsicsökkentéshez. Az ügyész szerint ezt is úgy állítottuk be, mintha az olcsóbb fűtés egy cukros bácsiként működő kormány ajándéka volna, miközben csak belenyúltunk a polgárok másik zsebébe, és kiloptuk a több száz milliárdos fedezetet belőle.

– És valóban.

– Nem beszélhetnénk másról? Milyen az itteni ellátmány?

– Arról még lesz időnk diskurálni. És mióta bünteti a Btk. a választókat lefizető politizálást?

– Üzletszerű szépelgés körében elkövetett populista parasztvakítást halmazatban. És velem kezdték.

– Hiánypótló passzus.

– Ezt a véleményét sem osztom, ha nem haragszik.

– És mi volt az indoklás?

– A hűtlen kezelésre és a költségvetési csalásra alapozva azt mondták, hogy ha egy politikus választási fogásként tálalt jóléti transzfere pénzügyi kárt okoz az országnak, akkor egyrészt megsérti a gondos vagyonkezelő kötelezettségét, másrészt a jogtalan haszonszerzés érdekében tévedésbe ejti az embereket.

– Vagyis csal. Halmazat?

– Ha üzletszerűen, bűnszervezetben, különösen nagy vagyoni hátrányt okozva követték el, és jókora embercsoportot ejtettek vele tévedésbe.

– Korrekt. De úgy hallottam, formálódik egy másik Btk.-tényállás is, az orbitális kamuzás félautokrata közhatalom-gyakorlás eszközével.

– Szerintük már a 2026-os kötcsei piknikről szóló beszámolók is ennek a bűncselekménynek a kitételeit merítették ki, pedig csak arról tudósítottak, hogy Magyar Péter véleményével szemben, miszerint a Fideszre senki sem kíváncsi, és végünk van, újságírók tucatjainak gyűrűjében válaszoltam a kérdésekre. És csodálatos voltam. Minden kérdésbe beleálltam.

– Az iklódbördőcei csehóban ennél kisebb bullshitért is rendre utasítanák. Olyan Btk.-passzus nem lesz, hogy cellatárs madárnak nézése elítélt kormányfő által?

– Már amennyiben?

– Fater, magát nem azért állta körül több tucat újságíró, mert bármilyen földi nézőpontból releváns volna, amit mondott.

– Hanem?

– Azért állták körül, hogy a Tisza-önkényuralom kiépülésének idejére esett két hónapos szabadságáról visszatérve válaszoljon végre a tizenhat éves alkotmányos puccsuk idején elkövetett köztörvényes bűnszervezeti cselekményekre, amelyek nyomán még mindig egymást érik a feljelentések.

– Egyet mondjon!

– A Tisza-kormány csak 2026 szeptember közepéig 2208 milliárd forintos közpénzcsomagot érintően két tucat ügyben tett feljelentést hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával. Eximbank-ügyek, egyiptomi vasúti projekt, északmacedón államhitel, zambiai és kongói útépítések, a volt Sofitel szálloda átalakítása, Waberer’s-tulajdonos-váltás, Kaminski Fanny-féle botrány, Szuverenitásvédelmi Hivatal, a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultáció, a Kommentár Alapítvány támogatásai, a „fekete csuklyások” ügye, a budapesti fideszes politikus civil szervezetei, OMSZ-mentő-beszerzések, lélegeztetőgép-panama, a Bayer Construct-féle és egyéb NER-közeli óriásberuházások állami irodavásárlási keretszerződései, túlárazott autópálya-koncessziók, kiemelt kormányzati projektek, NER-közeli luxushotelek milliárdos támogatásainak felülvizsgálata, állami ingatlanok és részvénycsomagok ingyenes átjátszása alapítványi struktúrába, kekvavagyonok, NKA-kifizetések.

– Mondtam, hogy csak egyet mondjon!

– Bocs. Amúgy nem érzi kínosnak, hogy Kötcse óta tizenkét részre szakadt a Fidesz, Pócs János a Nemzeti Front Hunniáért, Bayer Zsolt a Hunnia Népe Front, Szakács István pedig a Hunniai Felszabadítási Front nevű formációt vezeti?

– Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.

– Épp emiatt kérdezem.

– Nem szerteszét vagyunk, hanem tizenkét hadoszlopba szerveződtünk a Kárpátok bércein.

– Vagy úgy!

– Amikor támadunk, a Tisza újkommunista-globalista Soros-sátánistái nemcsak fegyvertelenek lesznek, de meglepettek és védtelenek is.

– Ez nem egy Gyalog galopp-parafrázis?

– Naná! Ez a Trójai Faló Faszagányos Hadművelete. De aztán pszt!