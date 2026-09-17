Üzletszerű szépelgés körében elkövetett populista parasztvakítás halmazatban

– Aranykonvojügy? Nemzeti Kulturális Alap-botrány? Kaminski-gate? Kormányzati kommunikációs panama? Nemzeti konzultációs átverés? Választási csalás? MNB-pénzlapátolás?
– Üzemanyagár-sapka.
– Üzemanyagár-sapka? Ugye csak viccel?
– Tizenöt év letöltendővel sosem viccelek.
– Na de ezt most mégis hogy?
– A számból vette ki a szót. De miért van ennyire kiakadva?
– Buktam az Unibet-fogadásom.
– Már amennyiben?
– Feltettem az anyósom nyugdíját, hogy először az aranykonvojügyben meszelik el.
– Sajnálom, hogy csalódást okoztam.
– Írjuk a többi közé.
– És magát miért varrták be?
– Az anyósomat érzékeny szálak fűzték a nyugdíjához.
– Mennyit kapott?
– Jó magaviselet mellett fél év csücsülés.
– Nekem hat és fél lehet, jó magaviselettel.
– Lesz az több is, ha elítélik még tíz-húsz ügyben.
– Látom, nem nekem drukkol.
– Hallja, fater, Putyin halálos ölelésében irgalmatlanul nagy pofával rámolták ki az államkasszát, fülsiketítően tolták az elmeháborodott propagandát, mindezt tenyérbemászó fölényeskedéssel. Biztos volt, hogy nem várt helyről rúgják magukat gyomorszájon.
– Ne is mondja.
– Kegyelem egy pedofilsegítőnek, amit egy évvel később észrevesz egy jogász. Szívás.
– Az. Jelzem, a nemzeti oldal mindig is…
– Kérem, csak ezt ne! A könnyű testi sértés ellenkezne az elveimmel és a jó magaviselet legmegengedőbb értelmezésével is.
– Na de kérem!
– Vicceltem, a légynek sem tudnék ártani, és az mégiscsak valami, hogy egy volt miniszerelnökkel ülhetek.
– Ha nem sértem meg, egyedül van az örömével.
– A kóterben 78 százalék örül.
– Nem jó számok, de a meccsnek akkor vége, ha a spori lefújja.
– Jaj, fater! És az üzemanyagár-sapka miatt hogy tudták hűvösre tenni?
– Az ügyész szerint nem tisztességes olyan érzetet kelteni az állampolgárokban, mintha az üzemanyagár-csökkentést egy orioni pénzbányából küldték volna Elon Musk Starlinkjén. Szerinte egy kormány akkor korrekt, ha nem jutalmazza a választópolgárok együgyűségét, s elmondja, hogy az olcsóbb benzin és gázolaj fedezetét a költségvetés állta. Vagyis minden egyes választópolgár fizette a havi 50 milliárdos tételt, a kis pénzű adófizetőket is terhelte az ötliteres BMW-ket hajtók tankolásának ármérséklése.
– Igaz, ami igaz. És mit szólt a vádakhoz?
– Amit a rezsicsökkentéshez. Az ügyész szerint ezt is úgy állítottuk be, mintha az olcsóbb fűtés egy cukros bácsiként működő kormány ajándéka volna, miközben csak belenyúltunk a polgárok másik zsebébe, és kiloptuk a több száz milliárdos fedezetet belőle.
– És valóban.
– Nem beszélhetnénk másról? Milyen az itteni ellátmány?
– Arról még lesz időnk diskurálni. És mióta bünteti a Btk. a választókat lefizető politizálást?
– Üzletszerű szépelgés körében elkövetett populista parasztvakítást halmazatban. És velem kezdték.
– Hiánypótló passzus.
– Ezt a véleményét sem osztom, ha nem haragszik.
– És mi volt az indoklás?
– A hűtlen kezelésre és a költségvetési csalásra alapozva azt mondták, hogy ha egy politikus választási fogásként tálalt jóléti transzfere pénzügyi kárt okoz az országnak, akkor egyrészt megsérti a gondos vagyonkezelő kötelezettségét, másrészt a jogtalan haszonszerzés érdekében tévedésbe ejti az embereket.
– Vagyis csal. Halmazat?
– Ha üzletszerűen, bűnszervezetben, különösen nagy vagyoni hátrányt okozva követték el, és jókora embercsoportot ejtettek vele tévedésbe.
– Korrekt. De úgy hallottam, formálódik egy másik Btk.-tényállás is, az orbitális kamuzás félautokrata közhatalom-gyakorlás eszközével.
– Szerintük már a 2026-os kötcsei piknikről szóló beszámolók is ennek a bűncselekménynek a kitételeit merítették ki, pedig csak arról tudósítottak, hogy Magyar Péter véleményével szemben, miszerint a Fideszre senki sem kíváncsi, és végünk van, újságírók tucatjainak gyűrűjében válaszoltam a kérdésekre. És csodálatos voltam. Minden kérdésbe beleálltam.
– Az iklódbördőcei csehóban ennél kisebb bullshitért is rendre utasítanák. Olyan Btk.-passzus nem lesz, hogy cellatárs madárnak nézése elítélt kormányfő által?
– Már amennyiben?
– Fater, magát nem azért állta körül több tucat újságíró, mert bármilyen földi nézőpontból releváns volna, amit mondott.
– Hanem?
– Azért állták körül, hogy a Tisza-önkényuralom kiépülésének idejére esett két hónapos szabadságáról visszatérve válaszoljon végre a tizenhat éves alkotmányos puccsuk idején elkövetett köztörvényes bűnszervezeti cselekményekre, amelyek nyomán még mindig egymást érik a feljelentések.
– Egyet mondjon!
– A Tisza-kormány csak 2026 szeptember közepéig 2208 milliárd forintos közpénzcsomagot érintően két tucat ügyben tett feljelentést hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával. Eximbank-ügyek, egyiptomi vasúti projekt, északmacedón államhitel, zambiai és kongói útépítések, a volt Sofitel szálloda átalakítása, Waberer’s-tulajdonos-váltás, Kaminski Fanny-féle botrány, Szuverenitásvédelmi Hivatal, a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultáció, a Kommentár Alapítvány támogatásai, a „fekete csuklyások” ügye, a budapesti fideszes politikus civil szervezetei, OMSZ-mentő-beszerzések, lélegeztetőgép-panama, a Bayer Construct-féle és egyéb NER-közeli óriásberuházások állami irodavásárlási keretszerződései, túlárazott autópálya-koncessziók, kiemelt kormányzati projektek, NER-közeli luxushotelek milliárdos támogatásainak felülvizsgálata, állami ingatlanok és részvénycsomagok ingyenes átjátszása alapítványi struktúrába, kekvavagyonok, NKA-kifizetések.
– Mondtam, hogy csak egyet mondjon!
– Bocs. Amúgy nem érzi kínosnak, hogy Kötcse óta tizenkét részre szakadt a Fidesz, Pócs János a Nemzeti Front Hunniáért, Bayer Zsolt a Hunnia Népe Front, Szakács István pedig a Hunniai Felszabadítási Front nevű formációt vezeti?
– Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.
– Épp emiatt kérdezem.
– Nem szerteszét vagyunk, hanem tizenkét hadoszlopba szerveződtünk a Kárpátok bércein.
– Vagy úgy!
– Amikor támadunk, a Tisza újkommunista-globalista Soros-sátánistái nemcsak fegyvertelenek lesznek, de meglepettek és védtelenek is.
– Ez nem egy Gyalog galopp-parafrázis?
– Naná! Ez a Trójai Faló Faszagányos Hadművelete. De aztán pszt!