Vitézy Dávid: 999 forintos országos napijegy lesz az Autómentes Napon

Vitézy Dávid;tömegközlekedés;kerékpár;autómentes nap;

2026-09-16 09:25:00 CEST

Szeptember 16. és 22. között a helyközi vonatokon a kerékpárszállításért sem kell fizetni, és az egyébként szükséges kerékpár-helyjegy is díjmentes lesz.

999 forintos Autómentes napijegyet vezetnek be szeptember 22-re, amellyel egy teljes napon át korlátlanul lehet utazni a helyközi közösségi közlekedésben – írta a közlekedési és beruházási miniszter szerda reggeli Facebook-bejegyzésében.

Vitézy Dávid kifejtette, a jegy területi érvényessége megegyezik a Magyarország24 napijegyével. A helyi közlekedési járatokon ugyanakkor nem lehet majd használni, azokban a városokban sem, ahol a vármegyebérletet egyébként elfogadják. Az adott járathoz előírt további felárakat, köztük a helyjegyet, külön kell megváltani.

Az Európai Mobilitási Hét másik kedvezménye már szeptember 16-tól életbe lép: szeptember 22-ig díjmentesen szállítható kerékpár a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Azokon a járatokon, ahol kerékpárhelyjegyet kell váltani, erre továbbra is szükség lesz, de annak sem lesz díja. Vitézy Dávid az intézkedéseket azzal indokolta, hogy szerinte az autózás alternatíváiról nem elég beszélni, azok használatát egyszerűbbé és olcsóbbá is kell tenni. Úgy fogalmazott, azt szeretnék megmutatni, hogy a közösségi közlekedés sok utazás esetében valódi alternatívát jelenthet az autóval szemben.

A miniszter hozzátette, nem minden útnál lehet kiváltani az autót. Ahol azonban a vasút, a busz vagy a kerékpár megfelelő lehetőség, ott azt szeretnék, ha minél többen kipróbálnák ezeket. Az Autómentes Napon ezt szolgálja a 999 forintos napijegy – írta a tárcavezető.