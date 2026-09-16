Hadházy Ákos: Komoly szándék mutatkozik a teljes hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására

hulladékgazdálkodás;Hadházy Ákos;Gajdos László;

2026-09-16 09:21:00 CEST

Kiderült az is, hogy Kolesár Gergely valóban a MOL-tól érkezett és részt vesz a hulladékkoncesszió felülvizsgálatában.

A kormány részéről komoly szándék mutatkozik a teljes hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására – erről írt Hadházy Ákos szerda reggeli Facebook-bejegyzésében, miután előző nap Gajdos Lászlóval tárgyalt.

A korábbi országgyűlési képviselő beszámolója szerint a megbeszélésen tisztázták, hogy Kolesár Gergely helyettes államtitkár valóban a MOL-tól érkezett és részt vesz a hulladékkoncesszió felülvizsgálatában.

Hadházy Ákos szerint Gajdos László egyetértett azzal, hogy ennek van kockázata, ugyanakkor a volt képviselő elfogadja, hogy előnye is lehet annak, ha Kolesár Gergely részt vesz a munkában. Úgy fogalmazott, ennek megítélése a felülvizsgálat folyamatán és annak végeredményéből látszani fog. A látogatáskor jelen volt Kertész-Káldosi Zsuzsanna államtitkár, aki a MOHU felülvizsgálatát vezeti. A volt képviselő több, hozzá eljutott szakértői anyagot átadott neki, és jelezte, hogy ezek közül néhányat nyilvánosságra is hoz majd.

Hadházy Ákos beszámolója szerint a megbeszélésen örömmel hallotta, hogy a kormány részéről komoly szándék mutatkozik a hulladékgazdálkodási rendszer egészének átalakítására. Saját álláspontját is ismertette: számára egyértelmű, hogy a MOL-MOHU koncessziós rendszer nem maradhat fenn további 32 évig. Ezt a koncesszió létrejöttének törvénytelenségével, a MOL teljes monopóliumával, a rendszer átláthatatlanságával és a szolgáltatási színvonal meredek romlásával indokolta.

Hadházy Ákos ugyanakkor azt is elfogadja, hogy az ellátás biztonsága miatt egy reform megfelelő előkészítést és körültekintést igényel. Gajdos Lászlónak azt mondta, továbbra is figyelemmel követi a folyamatot, és szükség esetén nyilvánosan is megszólal róla. Bejegyzése szerint ezzel nem „gáncsolni” akarja a munkát, hanem feltenni a felmerülő kérdéseket, és rámutatni az esetleges hibákra, hogy ki lehessen javítani azokat.