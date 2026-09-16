Akasztják a hóhért, hekkerek törték fel az orosz választási rendszert

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán egy Jekatyerinburgban megrendezett nemzetközi ifjúsági fesztiválon elítélte a Nyugat állítólagos beavatkozási kísérleteit a pénteken kezdődő orosz választásokba. Oroszországban szeptember 18 és 20 között választják meg az Állami Duna, a 450 fős alsóház képviselőit, és ezzel egy időben a regionális választásokat is rendeznek. Egyes régiókban, ahol háborús vészhelyzet van, már a hét elején megkezdődött a korai voksolás a biztonsági helyzetre való tekintettel.
„A Nyugat közvetlen beavatkozásának vagyunk tanúi, amelynek célja, hogy befolyásolja polgáraink akaratnyilvánítását” – mondta a konferencia hallgatóságának Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter hozzátette, hogy ez a helyzet „különösen súlyos” külföldön, ahol Oroszország több mint 300 szavazókört nyit meg, de mint hangsúlyozta, Oroszországon belül is előfordulnak ilyen kísérletek.
Az orosz diplomácia vezetője szerint a nyugati országok megpróbálják „felkavarni és destabilizálni” az oroszországi helyzetet, de biztosított mindenkit, hogy nem fogják elérni céljaikat.
A nyugati államok és nemzetközi szervezetek valóban bírálták az orosz választást többek között azért, mert azt az Ukrajnától elcsatolt területekre is kiterjesztette Moszkva. Előre jelezték: nem ismernek el semmilyen ukrán területen lebonyolított orosz választási eredményt.
Mint ismert, választási beavatkozással hosszú ideje Oroszországot vádolja a legtöbb EU-s ország, de az orosz beavatkozások és beavatkozási kísérletek bizonyítottak már a Brexit népszavazás, a brit és az amerikai választások esetében is. Európában Moszkva hibridháborús hadseregének elitcsapata, a hekkerek és dezinformátorok rendre a szélsőjobb, antidemokratikus erők oldalán tűnnek fel. Legutóbb a romániai elnökválasztást érvényteleníteni kellett és meg kellett ismételni orosz beavatkozás miatt.
Oroszországban viszont nem állami hátterű külső beavatkozás történt.
A CikLeak anonim hackercsoport szerdán, szeptember 16-án, két nappal az orosz választás kezdete előtt jelentette be a honlapján bejelentette, hogy feltörte az orosz Központi Választási Bizottság szervereit.
„Szeretnénk, ha az orosz állampolgárok jobban megértenék, hogyan manipulálhatják a hatóságok a választásokat. A Központi Választási Bizottság és alvállalkozói – a Rosztelecom, a Cifroteh és a GAS „Választások 2.0” rendszer fejlesztésében részt vevő egyéb szereplők – infrastruktúrája kompromittálódott.” – állították a hackerek.
A CikLeak hatalmas mennyiségű belső vállalati dokumentumot, forráskódokat, jelszavakat, szerverkonfigurációkat, belső fejlesztői chat-üzeneteket és alkalmazotti levelezéseket tulajdonított el és saját közlése szerint már át is adott egyelőre meg nem nevezett független médiumoknak.
A hackercsoport tehát nemcsak a Választási Bizottság belső hálózatába jutottak be, hanem annak legnagyobb alvállalkozóihoz is. Köztük a Cifroteh vállalathoz, amely az állami tulajdonú Rosztelecom leányvállalata és az orosz állami automatizált választási rendszer, a GAS „Vybory” 2.0 fejlesztéséért felelős.
A csoport nyilatkozata szerint a támadással nem a szavazási folyamat megzavarása vagy leállítása volt a céljuk, a megszerzett és kiszivárogtatott adatokkal azt akarták bemutatni és bizonyítani a nyilvánosságnak, hogy az orosz választási rendszer belső felépítése alapján a hatóságok milyen módon és milyen egyszerűen képesek manipulálni, illetve hamisítani a választási eredményeket.
Felhívták a figyelmet arra, hogy az Orosz Központi Választási Bizottság „teljesen átláthatatlan távoli elektronikus szavazási rendszert hozott létre”, mert „ez a legegyszerűbb módszer a szavazatok ellopására. De most belülről látjuk, hogy a választások szervezése és a kívánt eredmények hamisítása nagy terhet ró a rendszerre”, áll a közleményükben.
Oroszország egyetlen békepárti pártja, a Jabloko, amelyet a Putyin-rezsim kizárt a választásokból, a kommunista ellenzék és a száműzetésben élő orosz disszidensek eleve kétségbe vonták az elektronikus szavazás tisztességességét, és felszólították az orosz állampolgárokat, hogy vasárnap csak papírszavazólapon, személyesen a választókerületekben szavazzanak.Tömeges csalással és megfélemlítéssel indult a maratoni orosz választás