választás;Oroszország;külföldi beavatkozás;hekkertámadás;

2026-09-16 20:06:00 CEST

A pénteken kezdődő oroszországi választásokba való beavatkozással vádolta meg a Nyugatot Szergej Lavrov külügyminiszter, miután egy eddig ismeretlen anonim hekkercsoport bejelentette, hogy feltörte az orosz Központi Választási Bizottság szervereit.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán egy Jekatyerinburgban megrendezett nemzetközi ifjúsági fesztiválon elítélte a Nyugat állítólagos beavatkozási kísérleteit a pénteken kezdődő orosz választásokba. Oroszországban szeptember 18 és 20 között választják meg az Állami Duna, a 450 fős alsóház képviselőit, és ezzel egy időben a regionális választásokat is rendeznek. Egyes régiókban, ahol háborús vészhelyzet van, már a hét elején megkezdődött a korai voksolás a biztonsági helyzetre való tekintettel.

„A Nyugat közvetlen beavatkozásának vagyunk tanúi, amelynek célja, hogy befolyásolja polgáraink akaratnyilvánítását” – mondta a konferencia hallgatóságának Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter hozzátette, hogy ez a helyzet „különösen súlyos” külföldön, ahol Oroszország több mint 300 szavazókört nyit meg, de mint hangsúlyozta, Oroszországon belül is előfordulnak ilyen kísérletek.

Az orosz diplomácia vezetője szerint a nyugati országok megpróbálják „felkavarni és destabilizálni” az oroszországi helyzetet, de biztosított mindenkit, hogy nem fogják elérni céljaikat.

A nyugati államok és nemzetközi szervezetek valóban bírálták az orosz választást többek között azért, mert azt az Ukrajnától elcsatolt területekre is kiterjesztette Moszkva. Előre jelezték: nem ismernek el semmilyen ukrán területen lebonyolított orosz választási eredményt.

Mint ismert, választási beavatkozással hosszú ideje Oroszországot vádolja a legtöbb EU-s ország, de az orosz beavatkozások és beavatkozási kísérletek bizonyítottak már a Brexit népszavazás, a brit és az amerikai választások esetében is. Európában Moszkva hibridháborús hadseregének elitcsapata, a hekkerek és dezinformátorok rendre a szélsőjobb, antidemokratikus erők oldalán tűnnek fel. Legutóbb a romániai elnökválasztást érvényteleníteni kellett és meg kellett ismételni orosz beavatkozás miatt.

Oroszországban viszont nem állami hátterű külső beavatkozás történt.

A CikLeak anonim hackercsoport szerdán, szeptember 16-án, két nappal az orosz választás kezdete előtt jelentette be a honlapján bejelentette, hogy feltörte az orosz Központi Választási Bizottság szervereit.

„Szeretnénk, ha az orosz állampolgárok jobban megértenék, hogyan manipulálhatják a hatóságok a választásokat. A Központi Választási Bizottság és alvállalkozói – a Rosztelecom, a Cifroteh és a GAS „Választások 2.0” rendszer fejlesztésében részt vevő egyéb szereplők – infrastruktúrája kompromittálódott.” – állították a hackerek.

A CikLeak hatalmas mennyiségű belső vállalati dokumentumot, forráskódokat, jelszavakat, szerverkonfigurációkat, belső fejlesztői chat-üzeneteket és alkalmazotti levelezéseket tulajdonított el és saját közlése szerint már át is adott egyelőre meg nem nevezett független médiumoknak.

A hackercsoport tehát nemcsak a Választási Bizottság belső hálózatába jutottak be, hanem annak legnagyobb alvállalkozóihoz is. Köztük a Cifroteh vállalathoz, amely az állami tulajdonú Rosztelecom leányvállalata és az orosz állami automatizált választási rendszer, a GAS „Vybory” 2.0 fejlesztéséért felelős.

A csoport nyilatkozata szerint a támadással nem a szavazási folyamat megzavarása vagy leállítása volt a céljuk, a megszerzett és kiszivárogtatott adatokkal azt akarták bemutatni és bizonyítani a nyilvánosságnak, hogy az orosz választási rendszer belső felépítése alapján a hatóságok milyen módon és milyen egyszerűen képesek manipulálni, illetve hamisítani a választási eredményeket.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az Orosz Központi Választási Bizottság „teljesen átláthatatlan távoli elektronikus szavazási rendszert hozott létre”, mert „ez a legegyszerűbb módszer a szavazatok ellopására. De most belülről látjuk, hogy a választások szervezése és a kívánt eredmények hamisítása nagy terhet ró a rendszerre”, áll a közleményükben.

Oroszország egyetlen békepárti pártja, a Jabloko, amelyet a Putyin-rezsim kizárt a választásokból, a kommunista ellenzék és a száműzetésben élő orosz disszidensek eleve kétségbe vonták az elektronikus szavazás tisztességességét, és felszólították az orosz állampolgárokat, hogy vasárnap csak papírszavazólapon, személyesen a választókerületekben szavazzanak.