Mesterlövésszel akarta megöletni Magyar Pétert egy műsorba betelefonáló idős nő, kirúgták a Hír TV munkatársát, amiért szó nélkül végighallgatta

elbocsátás;Hír TV;nyugdíjas;Fidesz-propaganda;Magyar Péter;

2026-09-16 21:21:00 CEST

Palányi Nóra nem érezte úgy, hogy félbe kellene szakítania a műsorba betelefonáló nyugdíjast.

Azonnali hatállyal elbocsátotta a Fidesz-közeli Hír TV Palányi Nórát, miután a műsorvezető szó nélkül hallgatta végig, hogy egy, a Paláver című műsorba betelefonáló idős nő Magyar Péter miniszterelnök meggyilkolására buzdított - számolt be a Media1.

A nyugdíjas Magyar Péterről szólva úgy fogalmazott: „Ez az ember önmagát piedesztálra emeli, ő az atyaisten, ő minden, és (...) nincs egy olyan mesterlövész Magyarországon, aki ezt a szemétdombra való embert kiiktatná? Nem vagyok gyilkos hajlamú, nem szeretem a durvaságokat, de most már meg kell hogy kérdezzem: nincs egy tisztességes, egy jó céllövő Magyarországon, aki kiiktatná ezt a semmirekellő embert, aki csak tönkre tud tenni mindent, mindenkit, aki körülötte van?”

Az elmondottakat Palányi Nóra bármiféle közbeszólás nélkül hallgatta végig, emiatt a HírTV-t és a HírFM-et tulajdonló Mediaworks a Media1-hez eljuttatott szerda kora esti közleményében leszögezte, a műsorvezető „rendkívül súlyos szakmai hibát” követett el, amikor az érvényben lévő protokollal szemben a betelefonáló vállalhatatlan szavait és elfogadhatatlan kijelentését nem szakította meg azonnal az élő adásban, és csak késve határolódott el az elhangzottaktól. A történtek miatt a műsorvezető munkaviszonyát megszüntették, továbbá belső vizsgálatot is indítottak, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. Végezetül elnézést kértek a nézőktől, a hallgatóktól és minden érintettől.

Az idős nő kirohanása alább visszanézhető: