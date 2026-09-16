Havasi Bertalan: Vitézy Dávid egyetlen célja a 2010 előtti gyarmati állapotok visszaállítása

Fidesz;Vitézy Dávid;koncesszió;Havasi Bertalan;M6-os autópálya;

2026-09-16 19:57:00 CEST

Úgy tűnik, a közlekedési és beruházási miniszter nagyon kihúzta a gyufát azzal, hogy nem szándékozik háromszoros túlárazással Mészáros Lőrinc és Szíjj László körénél hagyni az M6-os autópálya üzemeltetését.

„Az igazság Vitézy Dávidról” címmel adott ki közleményt Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A legkomolyabb tényfeltáró újságírók munkásságát megszégyenítő leleplezés eképp olvasható: „Újra és újra bebizonyosodik, hogy Vitézy Dávid a németek embere. Egyetlen célja, hogy a magyar beruházásokat és a magyar közlekedésgazdaságot a németek kezére játssza, és visszaállítsa a 2010 előtti gyarmati állapotokat.”

Havasi Bertalan úgy folytatja: „A Vitézy-féle agresszív, újkommunista stílus nem pótolja a szakmai hozzáértést. Ő maga az élő bizonyíték: „vannak e világon keskenyvágányú miniszterek is”.

Hogy a kommunista stílus pontosan miben is nyilvánul meg, azt a Fidesz kommunikációs igazgatója nem fejtette ki, de egyebek közt feltehetően azt kifogásolja, hogy a Vitézy Dávid vezette közlekedési és beruházási tárca kukába dobja azt a szerződést, amelynek értelmében a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekkörébe tartozó autópálya-koncesszor háromszoros túlárazással üzemeltethette volna az M6-os autópályát, továbbá, hogy a minisztérium büntetőfeljelentést tett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt.

Vitézy Dávidot előzőleg Orbán Viktor bukott miniszterelnök titulálta a „németek emberének" Bayer Zsolttal beszélgetve, amely különösen pikáns annak fényében, hogy a közlekedési és beruházási miniszter szegről-végről amúgy rokona Orbánnak: Vitézy Dávidnak apai ágon féltestvére Vitézy Zsófia, aki anyai ágon unokatestvére a volt kormányfőnek. Orbán Viktor a Bayer showban azt állította, a tárcavezető „mindig is a németek embere volt”, akkor is, amikor rövid ideig az Orbán-kormány államtitkáraként tevékenykedett. A korábbi miniszterelnök szerint az Orbán-kormány döntéseivel szembeni feljelentések mindegyike el fog bukni.