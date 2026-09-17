Bicikliző kislány lábán hajtott át a kanyarodó 144-es busz Zuglóban

Zugló;kislány;közlekedési baleset;

2026-09-17 08:38:00 CEST

A sofőr valószínűleg nem vette észre a busz holtterében tartózkodó kislányt.

Súlyos baleset történt szerda délután 4 óra után Zuglóban: egy kislány kerékpárral ütközött egy kanyarodó autóbusszal, amelynek hátsó kereke áthajtott a gyermek egyik lábán – ezt a Ma.hu írta meg először.

A baleset a Fogarasi út és a Vezér utca csomópontjában történt, a rendelkezésre álló információk szerint egy édesanya kerékpárral, a gyalogátkelőhelyen, zöld jelzésnél haladt át az úttesten, mögötte pedig kislánya tekert. A beszámoló szerint az anya még átjutott a szintén zöld jelzésnél jobbra kanyarodó 144-es busz előtt, a mögötte érkező gyermek azonban már nem. A kislány a busz oldalának ütközött, majd elesett. A jármű hátsó kereke pedig ezt követően áthajtott a gyermek egyik lábán.

A Telex úgy tudja, hogy az édesanya, a kislánya és a kisfia a Vezér úton bicikliztek a Füredi út felől és egyenesen haladtak volna tovább a Mogyoródi út felé. A lap megjegyzi: bár a Vezér utca nagy részén van kerékpárút, a kereszteződés előtt az pont beleolvad a buszsávba. Úgy tudják, a zöld jelzésnél először az édesanya, majd utána a lány és végül hátul a fiú indultak el. A 144-es busz ugyanebből az irányból jött, majd a kereszteződésben jobbra kanyarodott a Fogarasi úton. A busz az egyenesen közlekedő édesanyát még átengedte, a mögötte érkező kislányt azonban már nem, valószínűleg azért, mert a holtterében volt, így nem vette észre.

A lap felidézi, hogy a zuglói Vezér utca és a Fogarasi út kereszteződése egyébként Budapest egyik legveszélyesebb forgalmi csomópontja, többször is történt már itt gázolásos baleset, legutóbb tavaly a 231-es busz ugyanitt gázolt halálra egy 30 éves férfit, kanyarodás közben.

A kislány a baleset következtében súlyos sérülést szenvedett.