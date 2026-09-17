Skóciában kezdi az alapszakaszt a Ferencváros

Ferencváros;labdarúgás;Európa-liga;Celtic;

2026-09-17 13:56:00 CEST

A selejtezőben remekül szereplő Ferencváros a skót Celtic Glasgow vendégeként kezdi a labdarúgó Európa-liga alapszakaszát a csütörtöki (tv: M4 Sport, 21 óra) nyitókörben.

A zöld-fehérek nemcsak önbizalommal telve, hanem a megszokottnál pihentebben és frissebben várhatják a skóciai fellépést. A magyar kupagyőztes nyolc tétmérkőzés óta veretlen, az El-selejtezőn pedig hat győzelemmel és két döntetlennel menetelt végig, a szerb Vojvodinát, a holland Twentét, a lengyel Górnik Zabrzét és a török Trabzonsport búcsúztatva. A kettős terhelés jelentette erőltetett menet után a bajnokság július végi kezdete óta először volt egy szusszanásnyi pihenője a nyáron a bajnok Győrtől érkezett Borbély Balázs tanítványainak, ugyanis a múlt héten csupán egyetlen találkozót vívtak. Azt is a harmadosztályú DEAC ellen a Magyar Kupa harmadik fordulójában, ahol több kulcsjátékos pihenőt kapott, de a gárda így is könnyedén, 7-0-ra diadalmaskodott.

„Hosszú idő után volt négy napunk egyetlen meccsre fókuszálni. Jól néztek ki a srácok a felkészülés során, alig várják, hogy pályára léphessenek” – jelentette ki Borbély Balázs.

„Az ellenfél kapcsán hosszan beszélhetnék az erősségeiről, például milyen veszélyesek, amikor náluk van a labda, milyen klasszis támadókkal rendelkezik, de megemlíthetem azt is, milyen atmoszférát teremtenek a szurkolói.” Borbély hozzátette, játékosként a Slovan Bratislavával maga is megtapasztalhatta ezt, de mivel a szlovák csapattal továbbjutott, így jó emlékeket őriz a Celticről még akkor is, ha az 5-0-s hazai siker után Glasgow-ban 4-0-s vereség lett a vége.

„Tudom, mi vár a játékosaimra. Bízom benne, hogy ez inkább mentális erőt ad számukra, azaz ezt a nyomást az előnyünkre tudják fordítani. Azt várjuk tőlük, amit eddig nyújtottak az európai selejtezőkben. Nem ez lesz az első nehéz meccsünk idegenben, a Celtic sem legyőzhetetlen. Ugyanúgy bátor játékot várok az együttesemtől. Bízom benne, vagyunk annyira tapasztaltak, hogy tudjuk kezelni a meccs elejét, mert az első tíz perc biztos nagyon intenzív lesz”.

A Celtic szezonrajtja felemásabb, mert bár a bajnokságot hat győzelemmel kezdte az ugyancsak zöld-fehér gárda, de két nagyon fájó vereség rontja az összképet. A Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörében hiába nyert Glasgow-ban 3-0-ra a LASK ellen, sőt Linzben is vezetett 1-0-ra, az osztrák bajnok négygólos összesített hátrányról a maga javára fordította a párharcot. A másik kínos kudarc pedig igencsak friss, ugyanis a Celtic vasárnap súlyos, 3-0-s vereséget szenvedett az ősi rivális Rangerstől a Ligakupa negyeddöntőjében.

Az erőviszonyok ennek ellenére kiegyenlítettek, egyrészt a Celtic 2011, míg a Ferencváros 2019 óta szerepel megszakítás nélkül valamelyik európai sorozat főtábláján, másrészt tavaly mindkettő továbbjutott az Európa-liga alapszakaszából, ahol a skótok a nyolcaddöntőbe jutásért, a magyarok a 16 között búcsúztak. Talán ennél is árulkodóbb, hogy mindkét klubot a második kalapból húzták ki a ligaszakasz sorsolásán.

„Nem lesz könnyű a Ferencváros ellen játszani. Az FTC sok nehézséget tud okozni, ezt évek óta bizonyítja az európai színtéren, de megpróbáljuk megoldani” – jelentette ki Martin O'Neill, a Celtic mestere.

A Ferencváros és a Celtic egyébként eddig háromszor találkozott egymással hivatalos mérkőzésen, mindkét félnek volt sikerélménye: 2020-ban a magyar csapat 2-1-re idegenben megnyerte a koronavírus-járvány miatt akkor egymeccses párharcot a BL-selejtezőben – majd meg sem állt a főtábláig –, egy évvel később viszont az Európa-liga csoportkörében mindkétszer a skót rivális kerekedett felül.