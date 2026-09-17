„Mérgező közeg” a magyar dartsválogatottnál, vizsgálatot indított a szövetség

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2026-09-17 12:28:00 CEST

Tekauer Gréta a magyar darts „toxikus” közegéről, a válogatott kiválasztásának átláthatatlanságáról és az őt ért támadásokról beszélt az Indexnek, a Magyar Darts Szövetség pedig vizsgálatot indított az ügyben. A szervezet elnöke, Balázs Gábor közben a Nemzeti Versenysport Szövetség felügyelőbizottságának elnöki posztjára pályázik, és éppen az olimpiai programon kívüli sportágakat tömörítő szervezet átláthatóbb működését szorgalmazza.

Tekauer Gréta – aki 2024-ben Bogár Alexandrával párosban bronzérmet szerzett a WDF Európa-bajnokságon – terjedelmes interjút adott az Indexnek, amelyben a magyar női darts közegével és a válogatott működésével kapcsolatos sérelmeiről beszélt.

A versenyző szerint a 2024-es Európa-bajnokság után nem az éremszerzés maradt meg benne a legerősebben. Elmondása szerint a torna után többórás beszélgetés alakult ki közte, a női válogatott tagjai és a szövetségi kapitány között arról, mit jelent számára a magyar válogatott mezének viselése. Tekauer állítása szerint a beszélgetés során többen támadták, illetve megpróbálták gyengíteni, mert fenyegetésként tekintettek rá. A dartsos máig kellemetlen élményként idézi fel a történteket, amelyek szerinte mentálisan padlóra küldték, és hozzájárultak ahhoz, hogy 2025-ben ingadozott az önbizalma, valamint teljesítményével sem volt elégedett. A magyar női darts közegét ezért „toxikusnak” nevezte.

Tekauer szerint azért is kapott támadásokat, mert fiatalon néhány évig lehetősége volt arra, hogy elsősorban a sportra koncentráljon, miközben a női mezőny nagy része munka mellett versenyez. Elmondása szerint később akkor is megjegyzéseket kapott, amikor munkát vállalt. Tavaly főállásban helyezkedett el, részben azért, mert a versenyzés költségei is egyre magasabbak lettek. Úgy érezte, hogy a nála jóval idősebb játékosok és sportvezetők nem feltétlenül mutatnak megfelelő példát a fiatalabb versenyzőknek. Arról is beszélt, hogy édesapja, a szövetség korábbi alelnöke miatt szintén érte támadás.

A konfliktus mellett Tekauer a válogatott kiválasztásának módját is kifogásolja, hiányolja a transzparenciát. Szerinte a női bajnokság első helyezettje automatikusan bekerül a csapatba, a fennmaradó három helyről azonban a szövetségi kapitány dönt, és nem egyértelműek a kiválasztás szempontjai. A játékos szerint előfordult, hogy a rutin fontosabbnak számított az aktuális eredményeknél, miközben olyan vélemény is eljutott hozzá, hogy nem érdemli meg a válogatottságot. Tekauer 2024 óta nem szerepelt a nemzeti csapatban.

Az idei WDF Európa-bajnokságra sem jutott ki. A Feröer szigeteki tornára készülő magyar csapat fennmaradó helyeiről júniusban válogatót rendeztek, ám annak időpontja egybeesett a Tekauer által korábban betervezett temesvári WDF-versennyel. A játékos végül a nemzetközi tornát választotta, ahol mindhárom versenyen döntőbe jutott, kétszer pedig győzött. Tekauer szerint szakmailag és mentálisan sem lett volna jó döntés, ha visszatér egy olyan közegbe, ahol korábbi állítása szerint nem érezte magát szívesen látva.

Vizsgálatot indít a szövetség

Az Index cikkének megjelenése után a Magyar Darts Szövetség közölte, hogy Balázs Gábor elnök haladéktalanul megkereste a Fegyelmi Bizottság elnökét, majd az elnökség hét igen szavazattal eseti bizottságként a Fegyelmi Bizottságot bízta meg az ügy kivizsgálásával. A testületnek fel kell tárnia a rendelkezésre álló tényeket és körülményeket, valamint azt is, hogy fennállhat-e fegyelmi felelősség, illetve felmerül-e az esetleges elévülés kérdése. A szövetség hangsúlyozta, hogy a vizsgálat célja az érintettek meghallgatása és a felelősségi kérdések tisztázása.

A szövetség azt is jelezte, hogy Tekauer állításairól korábban nem tudott, ezért azokkal kapcsolatban nem tudott érdemi reakciót adni. A vizsgálat eredményéről – amennyiben annak jogi és adatvédelmi feltételei fennállnak – a nyilvánosságot is tájékoztatják.

Pénzügyi nehézségek is vannak

A konfliktusok mellett a szövetség komoly pénzügyi nehézségekkel is küzd. 2025-ben a magyar válogatott nem tudott elutazni a dél-koreai WDF World Cupra, mert a szövetség nem tudta kifizetni az utazás költségeit. Az elnök, Balázs Gábor ezt azzal egészítette ki, hogy a döntést a 2025-ös közgyűlésen ismertették a tagegyesületekkel.

A szövetség anyagi helyzete jelenleg sem rendeződött teljesen: a hírek szerint három dolgozó önkéntesen, fizetés nélkül segíti a szervezet működését. Balázs Gábor ezt megerősítette, és azt mondta, hálás a munkatársaknak, hogy ilyen körülmények között is biztosítják a mindennapi működést. A feröeri Európa-bajnokság nevezési díját ugyanakkor már korábban befizették, így az idei torna esetében nem ismétlődik meg a dél-koreai helyzet.

Küzdelem a transzparenciáért, de máshol

Balázs Gábor közben egy másik sportvezetői szerepében éppen az átláthatóság javítását szorgalmazza. Az NVESZ csütörtöki tisztújítása előtt a szervezet felügyelőbizottságának elnöki posztjára pályázó MDSZ-elnök a Népszava birtokába került e-mailek szerint több javaslatot is tett arra, miként működhetne az NVESZ a jelenleginél átláthatóbban. Ennek jegyében létrehozta a jelöltek bemutatkozására szolgáló sporttranszparencia.hu oldalt is.

Az NVESZ a 64 tagszervezetével az olimpiai programon kívül maradt sportágakat fogja össze. Az elnöki posztért a szervezetet jelenleg is irányító Mészáros János, a Magyar Karate Szövetség vezetője, valamint Batházi Tamás olimpikon úszó, a Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség elnöke indul.